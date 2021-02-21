إليك.. قائمة بالأطعمة الغنية بفيتامين «C» لصحة المفاصل وتقوية المناعة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح طبيب الباطنية فيصل الصفي الأطعمة الغنية بفيتامين “سي” الضرورية لصحة المفاصل والأنسجة ومناعة الجسم. وأبان “الصفي” في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، إن من بين هذه الأطعمة: (الكيوي- الحمضيات – الجوافة – الفراولة – المانجو – الطماطم – الاناناس – البطيخ – الموز – التفاح).

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