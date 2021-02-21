شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة تعزز صحة الكلى وتحميها من التلف أبرزها التفاح والأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكلى هى محطة التصفية بالجسم وجهاز التنقية بالإضافة إلى إعداد الهرمونات، وللحفاظ على ذروة صحة الكلى، يحتاج المرء فقط إلى توخي الحذر بشأن بعض الأشياء مثل النظام الغذائي السليم والراحة والتمارين الرياضية، وهناك بعض الأطعمة المفيدة للكلى وبعضها يمكن أن يضرها إذا تم الإفراط في استخدامها.

ووفقًا لتقرير لصحفة times now news يعتمد الجسم على الأعضاء الحيوية القلب والرئتين والكليتين والكبد والطحال لإدارة أنشطته الأيضية واليومية على الرغم من أهمية كل جزء من أجزاء الجسم، إلا أن فشل عضو حيوي يمكن أن يسبب ذعرًا صحيًا خطيرًا.

تقع الكلى تحت القفص الصدري في أسفل الظهر وظيفة هذا العضو الحيوي هي تصفية أشياء مثل الماء والأملاح من الدم وإنتاج البول، يلعب إنزيم الرينين الذي ينتجه دورًا كبيرًا في تنظيم ضغط الدم، تعمل الكلى السليمة على موازنة معادن الجسم، مثل الملح والبوتاسيوم وكمية السوائل التي يحتاجها جسمك. تحتفظ الكلى السليمة بالعناصر الغذائية الجيدة وتتخلص من الفضلات عن طريق البول، تصنع الكلى السليمة هرمونات تؤثر على طريقة عمل الأعضاء الأخرى.

النظام الغذائي الصديق للكلى هو طريقة لتناول الطعام تساعد على حماية كليتيك من التلف عليك التأكد من حصولك على التوازن الصحيح للبروتين والسعرات الحرارية والفيتامينات والمعادن.

7 أطعمة خارقة صديقة للكلى تحتوي على مجموعة غذائية للصحة العامة:

الماء: هذا هو أهم مشروب للجسم. تستخدم خلايا جسمك الماء لنقل السموم إلى مجرى الدم. يتدفق الدم عبر الكلى والكلى ثم يستخدم الماء لتصفية هذه السموم وتكوين البول الذي يزيل السموم من الجسم، لذلك ، للحصول على كلية صحية ، اشرب كمية كافية من الماء، في الأساس ، اشرب الماء كلما شعرت بالعطش و 2-3 لترات على الأقل طوال اليوم. تجنب استخدام الملح الزائد.

التفاح: يعتبر التفاح مصدرًا جيدًا للبكتين، وهو ألياف قابلة للذوبان يمكنها خفض مستويات الكوليسترول والجلوكوز، قشور التفاح مصدر مهم لمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ أيضًا. هذه الفاكهة مفيدة لصحة الكلى أيضًا.

الأسماك الغنية بأحماض أوميجا الدهنية: الأحماض الدهنية أوميجا 3 هي عناصر غذائية أساسية لا يستطيع الجسم إنتاجها ، لذلك يجب علينا الحصول عليها من خلال الأطعمة التي نتناولها. السلمون والتونة وغيرها من أسماك المياه الباردة والدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية هي مصدر طبيعي رائع لهذه الدهون الصحية. قد تقلل دهون أوميجا 3 مستويات الدهون في الدم وتخفض ضغط الدم بشكل طفيف، قد يساعد التحكم في ضغط الدم على حماية الكلى، لكن لا تأخذها كمكملات لوحدك، اسمح للطبيب بتحديد الجرعة والمدة.

التوت البري: من المعروف أن هذا التوت اللذيذ يحمي من التهابات المثانة عن طريق منع البكتيريا من الالتصاق بجدار المثانة كما أنه يعزز صحة الكلى.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من اضطرابات الكلى أو أمراض الكلى المزمنة ، هناك خوف من تدهور وظائف الكلى ، وبالتالي يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من الفوسفور والبوتاسيوم. عندما يأمر الطبيب بفحص مستويات الفوسفور والبوتاسيوم في الدم ، يجب أن تطلب نصيحة الطبيب وأخصائي التغذية لتعديل خطة وجباتك أضافت العديد من الأطعمة المعلبة الفوسفور ابحث عن الفوسفور أو عن الكلمات التي تحتوي على "PHOS" على ملصقات المكونات الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الفوسفور هي الفواكه والخضروات الطازجة والخبز والمعكرونة والأرز والذرة وحبوب الأرز وما إلى ذلك، الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الفوسفور هي اللحوم والدواجن وحبوب نخالة الأسماك ودقيق الشوفان وأطعمة الألبان والفاصوليا والعدس والمكسرات والمعلبات أو المشروبات المعبأة مثل الشاي المثلج والمشروبات الغازية وما إلى ذلك. تجنب الأطعمة المصنعة.