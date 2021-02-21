شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الخمول والإرهاق بطرق بسيطة ومنها النوم الجيد والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعور بالتعب والإرهاق والخمول وعدم القدرة على القيام بأبسط الأشياء شعور عام يصيب الكثير من الناس، فعندما تشعر بكل هذه الأشياء لا تقلق فهى مشاكل صحية شائعة جدًا، ولقد حان الوقت لاتخاذ خطوة للتخلص من الإرهاق لأنه يؤثر أيضًا على المزاج والتركيز من خلال اتباع طرق بسيطة جدًا للقضاء على هذا الخمول والشعور بالإرهاق واستعادة الطاقة والنشاط والحيوية من أجل ممارسة الحياة اليومية بصورة طبيعية، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

علاج الخمول والإرهاق بطرق بسيطة 1- الحفاظ على روتين نومك

من المهم جدًا الحصول على قدر كافٍ من الراحة وعدد ساعات نوم مناسبة تتراوح بين 6-8 ساعات يوميًا، بجانب الحفاظ على روتين النوم من خلال تحديد توقيت للنوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا يوميًا من أجل الحفاظ على الصحة العامة للجسم، حيث يساعد النوم الجيد فى مكافحة العديد من الأمراض عن طريق تعزيز جهاز المناعة، كما يُقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية، وتفادى الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكرى من خلال الحفاظ على مستويات السكر بالدم.

2- تحسين نظامك الغذائى

النظام الغذائى غير الصحى قد يجعلك أيضًا تشعر بالخمول، لذلك عليك اتباع نظامًا غذائيًا متوازنًا لمكافحة الخمول والإرهاق وتحسين صحتك العامة واستعادة نشاطك بعدة طرق أهمها تناول الأطعمة الغنية بالمكونات الغذائية المفيدة للجسم مثل الخضروات والفاكهة، بجانب الحرص على شرب الكثير من السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم.

3- الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام

يشعر الكثير من الناس بالخمول بسبب عدم ممارسة أى نشاط بدنى، حيث أن ممارسة الرياضة لا تساعد فقط فى تناغم الجسم وإدارة الوزن فحسب، بل تساعد أيضًا في الحفاظ على نشاطك وحيويتك طوال اليوم ومساعدتك فى إنجاز مهامك.