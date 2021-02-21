شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار هز الطفل الرضيع وتأثيره على الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة هز الطفل الرضيع هي إصابة دماغية شديدة ناتجة عن هز الطفل بقوة وعنف، وتشمل الأسماء الأخرى رضوض الرأس، ومتلازمة الصدمة المهزوزة ، ومتلازمة اهتزاز الرقبة.

متلازمة هز الطفل الرضيع (SBS) ، والمعروفة أيضًا باسم صدمة الرأس المسيئة أو متلازمة الطفل المضروب ، هي نتيجة تعرض الطفل للاهتزاز القوي غير الطبيعي مما يؤدي إلى إصابة الدماغ والعين.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" يمكن أن يؤدي الاهتزاز إلى تطوير متلازمة هز الرضيع في الغالب عند الرضع حتى عمر سنة واحدة، ويعد الأطفال في الفئة العمرية من شهرين إلى أربعة أشهر هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه المتلازمة.

التهيج الشديد

صعوبة البقاء مستيقظًا

الغيبوبة والشلل

مشاكل في التنفس

جلد مزرق أو شاحب

الأكل السيئ

التقيؤ

النوبات

عدم القدرة على الرضاعة أو الرضاعة

صرخات لا تطاق

التشنجات

النعاس

الخمول

أعراض متلازمة هز الرضيع

ما أسباب هذه المتلازمة؟

في كثير من الأحيان، تحدث متلازمة اهتزاز الطفل عندما يهز الشخص الرضيع ، حيث يغضب كثير من الناس عندما يبدأ الطفل في البكاء بشكل مفرط ولا يهدأ.

عضلات وعنق الطفل الصغير حساسة للغاية، والتي يجب دعمها دائمًا، وعندما يتم هز الرضيع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، فإنه يحدث بشكل لا يمكن السيطرة عليه في الرضيع.

اضرار هز الطفل الرضيع

تشمل المضاعفات التي تواجه الطفل المصاب :

كسور متعددة في أطراف وأكتاف الطفل.

فقدان الوعي أو صعوبة إيقاظ الطفل.

ضعف في تثبيت العين أو ضعف في رؤية الطفل.

كدمات متعددة بأعمار مختلفة على جسم الطفل.

مشكلة السمع عند الطفل.

بالنسبة للأعراض الشديدة، هناك حاجة إلى الانتباه إلى يقظة الطفل

قد يحتاج الناجون من متلازمة هز الرضيع إلى رعاية طبية مدى الحياة لحالات مثل:

تأخيرات في النمو أو مشكلات في التعلم أو مشكلات سلوكية

العمى الجزئي أو الكلي

الإعاقة الذهنية

نوبات صرع

الشلل الدماغي





نصائح لتفادى متلازمة هز الطفل الرضيع

يجب إبلاغ جليسة الأطفال ومقدمي الرعاية وحتى الآباء الجدد بنتائج اهتزاز الطفل

إذا كنت لا تستطيع التحكم في غضبك اطلب استشارة من غيرك أصحاب الخبرة.

تعلم نمو الطفل العادي وسلوكه من أجل فهم أفضل.

لا تهز طفلك أبدًا أثناء اللعب أو الغضب.

لا تصفع أو تضرب الطفل فوق رأسه أو رقبته.

خذ قسط امن الراحة كلما شعرت بالإرهاق.