تغيير وقت الاستيقاظ قد يؤثر على مزاجك ويزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 09:17 مساءً - وفقاً لدراسة جديدة، إنّ النوم لساعات إضافية صباحاً في عطلة نهاية الأسبوع عندما تكون معتاداً على الاستيقاظ مبكراً طوال الأسبوع يمكن أن يؤثر على مزاجك ويزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

وجاء في الدراسة التي نشرتها صحيفة”ديلي ميل” وترجمها موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، أن خبراء من Michigan Medicine ، المركز الطبي الأكاديمي بجامعة Michigan ، استخدموا بيانات النوم والمزاج من 2,1000 طبيب والتي أخذت على فترة أكثر من سنة.

ووجد الباحثون أن جدول النوم غير المنتظم يمكن أن يزيد من خطر الاكتئاب كذلك الأمر عند الحصول على ساعات أقل من النوم بشكل عام أو البقاء مستيقظاً بشكل منتظم.

ووجدوا أنّ النوم يوم الأحد يمكن أن يؤثر حتى على مزاجك صباح يوم الاثنين، ويجعلك غاضباً كما لو كنت قد بقيت مستيقظاً في وقت متأخر من ليلة الأحد.

ولم يدرس الباحثون تأثير جداول النوم المختلطة بشكل أوسع على السكان ولكنهم يعتقدون أنها يمكن أن تنطبق على أي شخص لديه أنماط غير منتظمة من النوم.

وكان الأطباء المتمرنون المشاركون في هذه الدراسة في عامهم الأول من التدريب على الإقامة بعد كلية الطب ويعانون من أيام عمل طويلة ومكثفة وجداول زمنية غير منتظمة، تتغير من يوم لآخر بدون تنظيم حقيقي.

وقد غيرت هذه التعديلات المتكررة قدرتهم على الحصول على جداول نوم منتظمة وجعلتهم مواضيع اختبار مثالية للدراسة في أنماط غير منتظمة من النوم والمزاج.

حيث تم جمع البيانات من خلال تتبع نومهم والأنشطة الأخرى التي قاموا بها من خلال أجهزة الكترونية على المعصم وجعلهم يسجلون مزاجهم على تطبيق الهاتف الذكي.

كما خضعوا لاختبارات فصلية خاصة بالاكتئاب طوال فترة الدراسة التي استمرت لمدة عام.

وتستكشف الدراسة الجديدة ، التي نشرت في مجلة npj Digital Medicine ، تأثير هذا المزيج غير العادي من النوم المتقطع وغير المنتظم على العقل.

واكتشف مؤلفو الدراسة أنّ أولئك الذين أظهرت أجهزتهم أن لديهم جداول نوم متغيرة كانوا أكثر عرضة لتسجيل علامات أعلى في استبيانات أعراض الاكتئاب الموحدة ، والحصول على تقييمات مزاجية يومية أقل.

حيث أن أولئك الذين بقوا مستيقظين بانتظام في وقت متأخر، أو حصلوا على أقل عدد من ساعات النوم ، سجلوا أيضاً علامات أعلى في أعراض الاكتئاب وأقل في المزاج اليومي.

وتضيف النتائج إلى ما هو معروف بالفعل عن العلاقة بين النوم والمزاج اليومي وخطر الاكتئاب على المدى الطويل.

وتقول يو فانغ ، المؤلفة الرئيسية للدراسة الجديدة: “تسمح لنا التكنولوجيا المتقدمة القابلة للارتداء بدراسة العوامل السلوكية والفسيولوجية للصحة العقلية ، بما في ذلك النوم ، على نطاق أوسع بكثير وأكثر دقة من ذي قبل”.

وأضافت يو فانغ: “لا تهدف النتائج التي توصلنا إليها إلى توجيه الإدارة الذاتية على عادات النوم فحسب ، بل تهدف أيضاً إلى إعلام المؤسسات المسؤولة عن جدولة المواعيد”.

وتعتبر فانغ جزءاً من فريق intern Health Study ، الذي يقوده سريجان سين ، الحاصل على دكتوراه في الطب ، والذي يدرس خطر المزاج والاكتئاب لدى المقيمين الطبيين في السنة الأولى لأكثر من عقد من الزمان.

وقد جمعت الدراسة ما معدله أسبوعين من البيانات قبل بدء الأطباء المتدربين عملهم ، بالإضافة إلى متوسط أربعة أشهر من المراقبة خلال فترة عام.

وقالت كاثي غولدشتاين ، الحائزة على دكتوراه في الطب ، وهي أستاذة مساعدة في علم الأعصاب وطبيبة في مركز اضطرابات النوم في ميشيغان للطب ، أن الأجهزة القابلة للارتداء التي تقدر ساعات النوم تستخدم الآن من قبل الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم.

حيث يتضمن ذلك أجهزة Fitbit المستخدمة في الدراسة ، وأجهزة تتبع الأنشطة الأخرى ، والساعات الذكية مثل Apple Watch.

وتقول غولدشتاين: “هذه الأجهزة ، تسمح لنا لأول مرة بتسجيل النوم على فترات زمنية واسعة دون جهد نيابة عن المستخدم”.

وتضيف: “لا يزال لدينا أسئلة حول دقة توقعات النوم التي تقوم بها هذه الآلات ، على الرغم من أن العمل الأولي يشير إلى أداءها مماثل لأجهزة actigraphy السريرية والبحثية التي قامت إدارة الغذاء والدواء (FDA) بالموافقة عليها.

وقال سين إن النتائج الجديدة تعتمد على ما أظهره عمل فريقه بالفعل حول ارتفاع مخاطر الاكتئاب بين الأطباء الجدد.

وأضاف أيضاً : “تسلط هذه النتائج الضوء على موضوع “تناسق النوم” كعامل لا يحظى بالتقدير والأهمية لارتباطه بالاكتئاب والعافية، ويؤكد العمل أيضاً على إمكانات الأجهزة القابلة للارتداء في فهم التركيبات المهمة ذات الصلة بالصحة التي لم نتمكن من دراستها في السابق على نطاق واسع.’

ويشير الفريق إلى أن مجموعة الشباب الذين خضعوا للدراسة، بمتوسط عمر 27 عاماً ، والذين يحملون شهادات جامعية وطبية على حد سواء، لا يمثلون السكان على نطاق واسع.

ومع ذلك ، لأنهم جميعاً يعانون من أعباء عمل وجداول زمنية مماثلة ، فهم مجموعة جيدة لاختبار الفرضيات والحصول على رؤية “واسعة” للسكان على نطاق أوسع.

ويأمل الباحثون أن تدرس مجموعات أخرى المجموعات السكانية باستخدام أجهزة ومنهجية مماثلة ، لمعرفة ما إذا كانت النتائج حول الاختلاف في جدول النوم تبقى على حالها ، وبالتالي يمكن تطبيقها على السكان على نطاق أوسع.

وتلاحظ فانغ ، على سبيل المثال ، أن آباء الأطفال الصغار قد يكونون مجموعة مهمة أخرى للدراسة.

وتمزح قائلة: “أتمنى أيضاً أن يتعلم طفلي البالغ من العمر عاماً واحداً عن هذه النتائج ويوقظني فقط في الساعة 8:21 صباحاً كل يوم”.

ويقول كونور هينيغان ، مدير الأبحاث والخوارزميات في فيتبيت ، إن وجود وقت ثابت للنوم والاستيقاظ أمر بالغ الأهمية.

ويوصي دائماً بوضع توقيت واحد للمنبه والتمسك به ، للحفاظ على وقت نوم ثابت والاستيقاظ بشكل روتيني، كما أنه يساعد جسمك على البقاء في المسار الصحيح.

وقد أصبحت فيتبيت ، وغيرها من بيانات تعقب اللياقة البدنية ذات أهمية متزايدة في البحث ، وخاصة أبحاث النوم ، لأنها تسمح بالمراقبة المستمرة دون معدات مزعجة أو تتطلب ملاحظات مباشرة في المختبر.

ووفقاً لـهينيغان ، أظهرت البيانات التي جمعتها فيتبيت أن الأشخاص الذين لديهم وقت أكثر انتظاماً للنوم، ينامون عادة لفترة أطول من أي شخص آخر.

ويقول هينيغان: “في حين أن متوسط وقت النوم الموصى به للبالغين يتراوح من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة ، فقد نحاول في كثير من الأحيان النوم أكثر خلال عطلات نهاية الأسبوع”.

ويؤكد: “سيحاول جسمك التعافي من آثار الحرمان من النوم من خلال الحصول على نوم “تعويضي” ، يرتبط عادة بوقت نوم إجمالي أطول ، وزيادة نوم عميق و نوم حركة العين السريعة (REM) ، والوصول إلى حالة نوم REM بسرعة أكبر.

وأوضح قائلاً: “ولكن ، يمكن أن يؤدي الإفراط في النوم إلى تعطيل دورتك وقد تم ربطه بمخاطر صحية أخرى” .

وقال إن هذا يمكن أن يؤدي إلى بعض الحالات الصحية بما في ذلك الاكتئاب ، مضيفاً أن المخالفات في ساعة النوم قد تلعب دوراً أساسياً في الحالة المزاجية ، كما يتضح من هذه الدراسة.