صحة ورشاقة

رغم شفائهم.. ثلث المصابين بكورونا لا يزالون يعانون من أعراض

0 نشر
محرر مـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 09:17 مساءً - منذ ساعتين

يحير العلماء

خلصت دراسة أمريكية حديثة أن ما يقرب من ثلث الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وكانت أعراضهم خفيفة، لايزالون يعانون من تداعيات المرض رغم مرور أشهر على شفائهم.

وألقت الدراسة البحثية، التي نشرت الجمعة في مجلة “JAMA” الصادرة عن الجمعية الطبية الأميركية، الضوء على ما يعرف باسم “متلازمة ما بعد كورونا” من خلال تتبع حالات 177 مريضا بمختلف الأعمار عانوا من أعراض خفيفة ولم يدخل معظمهم إلى المستشفى.

تم مراقبة هؤلاء لمدة طويلة تصل لـ9 أشهر، حيث وجد الباحثون أن نحو ثلثهم لا يزالون يشعرون بأعراض المرض التي ظهرت خلال فترة إصابتهم، وفقا لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية.

من بين هذه الأعراض آلام الجيوب الأنفية الحادة والغثيان وفقدان الشهية، والتعب المستمر والدوار والإحساس بحرقة في الصدر والسعال الجاف والاضطرابات الذهنية والارتباك ومشاكل في التركيز.

وكتب معدوا الدراسة أنه مع وجود ملايين الإصابات بكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، فإن هذه النتائج تشير إلى أن الوهن طويل الأمد الذي تسببه الإصابة بالفيروس يمكن أن تكون له عواقب صحية واقتصادية هائلة.

يشار إلى أن دراسة أوسع نشرت مطلع الشهر الماضي في مجلة “لانسيت” الطبية، وجدت أنه من بين 1733 مصابا بفيروس كورونا تم علاجهم في مدينة ووهان الصينية، لا يزال 76 في المئة يعانون من عرض واحد على الأقل بعد ستة أشهر من إصابتهم.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا