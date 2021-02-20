مشروبات للتخلص من الوزن أثناء النوم.. ما هي؟

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

ينصح الخبراء بأنواع من المشروبات قبل النوم لفوائدها الصحية ولدورها في التخلص من الوزن حتى أثناء النوم.



فيما يلي 5 مشروبات تساعد على التخلص الوزن أثناء النوم، حسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

مخفوق بروتين الزبادي

عند ممارسة الرياضة بانتظام، فإن تناول مشروب بالبروتين مثل الزبادي قبل النوم يعد فكرة جيدة. إذ يساعد البروتين على إصلاح وتجديد العضلات أثناء النوم. وكلما زاد عدد العضلات، زادت السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم.

شاي البابونج

يساعد البابونج عن طريق زيادة مستويات الجلايسين في الجسم، وهو نوع من الناقلات العصبية، في إراحة الأعصاب والرغبة في النوم، كما أنه مفيد لاضطراب المعدة.

تشير الدراسات أيضًا إلى أن شاي البابونج يساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم ويعزز التخلص من الوزن.

شاي القرفة

للقرفة فوائد صحية عديدة، وتشتهر بتعزيزة التمثيل الغذائي، وبمضادات الأكسدة، والمضادات الحيوية، ما يجعلها مشروبا مثاليا للتخلص من السموم. كما تساعد القرفة على حرق الدهون. ويمكن إضافة قليل من العسل لحجب طعمها الحار.

بذور الحلبة المنقوعة

تنظم بذور الحلبة المنقوعة نسبة السكر في الدم، ويمكن تناولها في الصباح وفي الليل أيضًا. تولد البذور حرارة في الجسم ويمكن أن تساعد على التخلص من الوزن.

حليب الكركم

يساعد حليب الكركم في علاج البرد والسعال وأمراض أخرى، وفي التخلص أيضاً من الوزن وتحسين الهضم، لأن الكركم مليء بمضادات الأكسدة التي تطرد السموم من الجسم. كما أنه يحتوي على الكالسيوم والبروتين، ما يعزز النوم الجيد ويساعد على التخلص من الوزن.