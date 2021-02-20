لأول مرة في العالم.. روسيا تعلن اكتشاف إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا اكتشاف أولى حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور H5N8 في العالم بين البشر، رغم عدم انتشار الفيروس بين البشر.

وقالت آنا بوبوفا، رئيسة الصحة العامة في روسيا، السبت، إن السلطات أرسلت معلومات عن الحالات الـ7 التي تم اكتشافها في عمال مزرعة دواجن في جنوب روسيا إلى منظمة الصحة العالمية، وفقًا لتقرير لوكالة "بلومبرج".



وقالت: "لا ينتقل المرض من شخص لآخر، لكن الوقت وحده هو الذي سيحدد متى ستسمح له الطفرات المستقبلية بالتغلب على هذا الحاجز".

وأضافت: "اكتشاف هذه السلالة الآن يمنح العالم بأسره، الوقت للاستعداد للطفرات المحتملة وإمكانية التفاعل في الوقت المناسب وتطوير أنظمة الاختبار واللقاحات".





وأشارت بوبوفا إلى أن العمال المتضررين في مزرعة الدواجن- حيث ظهر أول بلاغ عن تفشي المرض بين الطيور في ديسمبر- كانت إصابتهم خفيفة وتعافوا.

كانت وزارة الزراعة الصينية ذكرت مؤخرا، أن العاصمة الصينية بكين أبلغت عن حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور "أتش 5 إن 8" في حديقة.

وصرحت الوزارة أن "3 من طيور البجع أصيبت حتى الآن ونفقت".

وفقًا لموقع منظمة الصحة العالمية فإنه و"رغم أن الإصابات البشرية بفيروسات A (H5) نادرة وتحدث عمومًا في الأفراد المعرضين لطيور مصابة أو ميتة أو بيئاتهم، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى مرض شديد أو وفاة البشر".