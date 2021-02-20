وزير الصحة الألماني عن جائحة كورونا: نمر بمرحلة صعبة حقا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن اعتقاده بأن بلاده تمر حاليا "بمرحلة صعبة حقا" لجائحة كورونا.

وخلال نقاش افتراضي عن موضوع التطعيم، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، السبت، إن "الكل صار متعبا بعد 12 شهرا".



وأوضح شبان أن "الطفل الذي عمره الآن 10 أعوام، قضى عُشْر عمره في الجائحة"، مشيرا إلى وجود توقع بإمكانية الخروج بعض الشيء من القيود مع تراجع أعداد الإصابات.

في الوقت نفسه، تحدث شبان عن طفرات كورونا، وقال إن هناك الكثير من المشاكل في الوقت الراهن، لكن التطعيم يعطي الأمل.



