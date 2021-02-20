صحة ورشاقة

"سلالة كورونا البرازيلية" تطير إلى السويد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السويد، السبت، اكتشاف أول إصابات بـ"السلالة البرازيلية" المتحورة من فيروس المستجد في البلاد.

وذكرت مقاطعة ريجن يافلبورج السويدية، في بيان، أنه جرى اكتشاف سلالة "بي.1"، الجمعة.

وأوضح البيان أن الإصابات ليست مرتبطة بأي حالة سفر إلى البرازيل، وجارٍ تتبع أصل حالات العدوى بشكل دقيق ومعمق، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

كانت الحكومة السويدية أعدت، الأسبوع الماضي، تدابير جديدة تجعل من السهل إغلاق أجزاء من البلاد في ظل المخاوف من اندلاع موجة ثالثة من عدوى كورونا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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