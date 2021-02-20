سكان 107 دول تلقوا 200 مليون جرعة لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلّقى سكان 107 دول ومناطق في العالم على الأقل أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وعند الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش، السبت، كان قد تم إعطاء 201 مليون و42 ألفاً و149 جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء العالم، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية.

لكن هذا العدد أقل من الواقع، لأن دولتين كبيرتين هما الصين وروسيا لم ترسلا بيانات جديدة منذ نحو 10 أيام.

وأعطيت 45% من هذه اللقاحات في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مع أنها لا تضم أكثر من 10% من سكان العالم.

وتعهدت الدول السبع (الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان)، الجمعة، بتوزيع أفضل للجرعات مع الدول الفقيرة.

وأعلنت مضاعفة دعمها الجماعي للتطعيم ضد "كوفيد-19" ليبلغ 7.5 مليار دولار لا سيما عبر آلية الأمم المتحدة "كوفاكس" بإدارة منظمة الصحة العالمية.