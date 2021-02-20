شكرا لقرائتكم خبر عن بخاخ أنف يقلل الإصابة بفيروس كورونا وسط التجمعات الحاشدة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت دراسة أولية أن بخاخ أنف جديد ربما يساعد في الحد من الإصابات بفيروس كورونا وسط التجمعات الحاشدة بمجتمع اليهود الأرذوكس المتشددين في مدينة بني براك التي تجتاحها العدوى، حيث تم استخدامه خلال احتفالات رأس السنة العبرية المعروفة باسم «روش هاشنة» وأدى إلى تخفيض الإصابة بنسبة 78% بين مستخدمي بخاخ الأنف.

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» في تقرير لها اليوم السبت، إن نحو 83 شخصا من اليهود الأرثوذوكس الذين شاركوا في الاحتفالات التي أقيمت في معبدبني براك استخدموا زذاذ «تافيكس».

وأضاف التقرير أنه تبين إصابة 2.4% من مستخدمي الرذاذ بفيروس كورونا بعد إسبوعين من الاحتفالات في حين أن 10% من الأشخاص الذين لم يستخدموا الرذاذ أصيبوا بالعدوى.

- صورة أرشيفية

وأوضى الباحثون، وفقا للتقرير، باستخدام رذاذ «تافيكس» إلى جانب الحرص على الإجراءات الاحترازية الأخرى، حيث لم يصب المستخدمون بأي آثار جانبية .

وذكر التقرير أن شركة ناسوس فارما ابتكرت بخاخ الأنف وهو عبارة عن مستنشق به نوع من البودرة التي تكون بطانة وقائية تحيط بالأغشية المخاطية بالأنف، والتي تمنع الفيروسات من إصابة خلايا الأنف، والتي تستسمر فعاليتها لمدة خمس ساعات.

وأكد أن هذا البخاخ أظهر قدرته على الوقاية من أمراض مثل أنفلونزا، والفيروس الأنفي المسبب للزكام، وفيروس الإنفلونزا N1H1 لافتا إلى أنه تمت الموافقة على استخدامه في أوروبا وإسرائيل.