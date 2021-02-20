شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر 6 ملايين جرعة لقاح كورونا على مراكز التطعيم بأمريكا بسبب عواصف الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض إن حوالي 6 ملايين جرعة من لقاحات كورونا تأخرت في الوصول لمراكز التطعيم بسبب العواصف الشتوية، وقد ساهم إغلاق الطرق وانقطاع التيار الكهربائي وتراكم الثلوج في تأخير وصول اللقاحات، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وقال آندي سلافيت، مستشار البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا، إن جميع الولايات الخمسين تأثرت بالتأخيرات، الـ 6 ملايين جرعة تمثل حوالي ثلاثة أيام من تأخر الشحن، مضيفا أن العديد من الدول تمكنت من تعويض ذلك بالمخزون الحالي.

وأضاف أنه يوجد أكثر من 2000 موقع لقاح في مناطق بها انقطاع في التيار الكهربائي، لذا لا يمكنهم حاليًا تلقي الجرعات، بسبب مخاوف تتعلق بسلسلة التبريد، لا يرغب المسؤولون في شحن اللقاحات إلى المواقع التي بها مشكلات في الطاقة لأنها قد تنتهي صلاحيتها، ومن المتوقع تسليم جميع الجرعات المتراكمة الأسبوع المقبل، مع تسليم معظمها في غضون الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن متوسط ​​الإصابات الجديدة بكورونا في الولايات المتحدة لمدة 7 أيام أعلى بكثير من 200000 في معظم شهر ديسمبر الماضى، بعد أن بلغت إجمالى الاصابات 250.000 ألف حالة في يناير الماضي، وفقًا للبيانات التي تحتفظ بها جامعة جونز هوبكنز، بعد عودة الوباء مرة أخرى بعد تراجعه خلال فصل الصيف.