أهمية ممارسة الرياضة أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 فبراير 2021 07:51 مساءً -

جدول محتوى

1-قواعد خاصة للممارسة الحامل للرياضة

2-أهمية ممارسة الحامل للرياضة

3-التمارين الرياضية المثالية

4-التمارين الرياضية المضرة أثناء الحمل

5-متى يجب على الحامل التوقف عن ممارسة الرياضة؟

6-الموانع الصحية التي تمنع الحامل عن ممارسة الرياضة

أجمع أطباء النساء والتوليد على أهمية الرياضة للحامل دون جدال ، ولكن يمكنك القيام بها باعتدال مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات الخاصة والتغيرات التي تحدث لك أثناء فترة الحمل، فممارسة التمارين الرياضية بانتظام تساعدك على البقاء بأفضل حالاتك والشعور بصحة جيدة..معنا خبيرة التربية الرياضية ومدربة الرياضة بنادي الشمس الدكتورة ابتهال عبد الحميد لوضع بعض النصائح والإرشادات لكل حامل

1-قواعد خاصة للممارسة الحامل للرياضة

النشاط الرياضي أثناء الحمل..يقي الجسم من سكر الحمل

تحسن الرياضة من وضعية الجسم وتقوي عضلات الظهر وتجعلك أكثر قدرة على تحمل آلام الحمل وزيادة وزن الجنين المستمرة

النشاط الجسدي خلال الحمل له دور فعال في الوقاية من سكر الحمل ويخفف من التوتر ويعطيكِ قوة أكبر لتخطي آلام الولادة.

إذا كنتِ معتادة على الرياضة قبل الحمل يمكنك الاستمرار ولكن ليس بنفس المستوى بل استبدليه بتمارين أكثر راحة

احرصي ألا تجهدي نفسكِ بالرياضة، إذا شعرتِ أنك غير قادرة على الكلام أثناء التمرين فأنتِ حتما تجهدين نفسك

ويجب عليكِ أن تتريثي أثناء التمارين وتمارسيها برفق، يجب عليكِ استشارة طبيبك أولا والبدء بممارسة رياضة آمنة

مثل المشي في الهواء الطلق..شرط ألا تزيد فترة ممارستك للرياضة عن 30 دقيقة في اليوم و الراحة بعض الأيام

احرصي على ارتداء الملابس المريحة والحذاء المناسب لممارسة الرياضة

ابدئي دائما بخمس دقائق من الإحماء ومددي عضلاتكِ بلطف ثم اتبعيها بتمارين بسيطة لتنشيط الدورة الدموية

اختاري المكان المناسب لممارسة التمارين فلا تقومي بها على أرضية زحلقة تعرضك لخطر السقوط.

2-أهمية ممارسة الحامل للرياضة

ممارسة الرياضة للحامل تساعد على استعادة الوزن المثالي

ممارسة الرياضة يجعل القيام بالعمل اليومي أسهل

يعزز المزاج العام لدى السيدة الحامل

يقلل الآلام والأوجاع المصاحبة للحمل

يحسن النوم ويساعد على الاسترخاء

هي وسيلة جيدة جدا لتجنب الولادة القيص رية

ممارسة الرياضة بانتظام أثناء الحمل تساعد على استعادة الوزن المثالي بعد الولادة يعمل على تقوية العضلات وتماسكها فيساعد على التحمل واستعداد المرأة للولادة

التغلب على زيادة الوزن أثناء الحمل

لذلك ننصح المرأة الحامل بممارسة الرياضة يوميا لمدة 30 دقيقة على الأقل

3-التمارين الرياضية المثالية اثناء الحمل

لا مشكلة في ممارسة المشي أو الركض البسيط

هي التي تنشط قلبك، وتحافظ على ليونتك من دون التسبب بضغط جسدي عليك أو على طفلك

لا مشكلة في ممارسة العديد من النشاطات كالركض وحمل الأوزان الخفيفة في البداية، لكن قد تضطرين إلى تعديل نظامك الرياضي مع تقدم الحمل

لا تنس التغذية السليمة فهي تزودك بالطاقة اللازمة للحمل ولممارسة التمارين

لا تبدئي بممارسة التمارين بعد الأكل مباشرة بل عليك الانتظار ساعة على الأقل بعد تناول الطعام.

احرصي على شرب الكثير من الماء أثناء ممارسة الرياضة، والقيام ببطء إذا كنتِ مستلقية أثناء ممارسة التمارين

لا تمارسي الرياضة في الجو الحار الرطب، لا تمارسي الرياضة بشدة ثم تمتنعي عنها لفترة طويلة.

السباحة هي الأكثر أمانا وفاعلية، المشي في الهواء الطلق. استخدام المشاية أو العجلة داخل المنزل أو الركض البسيط

4-التمارين الرياضية المضرة أثناء الحمل

لا ترهقي نفسك بممارسة رياضة صعبة

التزلج وركوب الخيل وأي رياضة تعرضكِ لخطر السقوط. الرياضات الجماعية مثل كرة القدم وكرة السلة.

أي رياضة يمكنها أن تعرضكِ لخبطة في منطقة البطن ولو بسيطة.

الرياضات التي تتطلب القفز عاليا أو الركض السريع أو الرقص، بعض الحركات العنيفة يجب تجنبها

مثل ثني الركبتين بشدة، حركة فتح الحوض، رفع الساقين لأعلى، وضعية لمس أصبع القدم والساق مفرودة وحركة لف الخصر.

تذكري جيدا أن تستمعي لجسدك ولا ترهقي نفسك بممارسة الرياضة بل غيري نظامكِ الرياضي حسب متطلبات جسدك

5-متى يجب على الحامل التوقف عن ممارسة الرياضة؟

التوقف عن ممارسة الرياضة عند الشعور بالصداع

عند الشعور بآلام البطن..الحوض. أو الانقباضات المستمرة.

الشعور بالصداع.

نزول أي سائل من المهبل بشكل مفاجئ أو مستمر.

ملاحظة غياب أو قلة حركة الجنين.

الشعور بالدوار، الإرهاق أو البرد. حدوث نزيف مهبلي.

حدوث انتفاخ مفاجئ في الوجه، اليدين، الكاحل أو آلام في الساق. صعوبة في التنفس.

6-الموانع الصحية التي تمنع الحامل عن ممارسة الرياضة

موانع صحية تمنع الحامل من ممارسة الرياضة

الربو. أمراض القلب. السكري.

نزيف مرتبط بالحمل. انخفاض المشيمة.

الإجهاض المتكرر أو احتمال حدوث إجهاض.

إذا مررتِ بتجربة ولادة مبكرة من قبل. ضعف عنق الرحم