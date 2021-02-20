دبي تشهد إطلاق أول برنامج من نوعه في العالم للتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

شهدت دبي إطلاق أول برنامج من نوعه في العالم للتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي وذلك ضمن مبادرة "دبي مدينة القلب السليم" التي تنفذها هيئة الصحة بدبي بهدف رفع معدل إنقاذ حياة للمصابين بـالتوقف المفاجئ للقلب من 5 بالمائة وهو المعدل العالمي إلى 65 بالمائة خلال الدقائق الأربع الأولى من الإصابة .



جاء ذلك بموجب مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين الهيئة وجمعية القلب الأمريكية - التي تولت إعداد وبناء البرنامج التدريبي خصيصا لمبادرة "دبي مدينة القلب السليم - ووقعها عن "صحة دبي" الدكتور فهد باصليب استشاري القلب رئيس لجنة القلب السليم المدير التنفيذي لمستشفى راشد وعن الجمعية الدكتورة زهراء الهلالي المدير الإقليمي لجمعية القلب الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حضر توقيع الإتفاقية الدكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع والدكتورة وديعة الشريف مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة ومايكل هولي نائب الرئيس الدولي لجمعية القلب الأمريكية وعدد من المسؤولين المعنيين.

و عقب التوقيع قال الدكتور فهد باصليب إن مبادرة "دبي مدينة القلب السليم " واحدة من المبادرات الإستراتيجية المهمة التي تستهدف تعزيز الأمن الصحي وأنماط الحياة السليمة وحماية الصحة العامة للأفراد من أشد المشكلات الصحية وهي التوقف المفاجئ للقلب.

وذكر أن هيئة الصحة بدبي ترتكز في تنفيذ المبادرة على 3 مقومات أساسية وهي تدريب أكبر عدد ممكن من المتطوعين على الإسعافات اللازمة لإنقاذ الحياة في حالات التوقف المفاجئ للقلب وتوفير جهاز "AED" الخاص بالصدمات الكهربائية على نطاق واسع في دبي وإطلاق تطبيق ذكي بالمبادرة يتضمن خريطة توضيحية بمواقع المتطوعين وأجهزة "AED"بما يعزز من سرعة الإنقاذ المطلوبة.

ولفت إلى أن هناك لجنة متخصصة تدير المبادرة وتضم ممثلين عن الدوائر الحكومية المختلفة في دبي لاسيما تلك الدوائر التي تضم المتطوعين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد الرضا أن المبادرة تستهدف توفير 10 آلاف جهاز "AED" على مستوى مناطق دبي كافة وأن الهيئة بالمشاركة والدعم الكبير الذي قدمته العديد من الجهات والدوائر الحكومية انتهت حتى اليوم من توفير 3800 جهاز من الإجمالي المستهدف منوها إلى أن "صحة دبي" انتهت مؤخرا بالتعاون وبمشاركة مجموعة من الجهات المعنية والمتخصصة من تدريب 23 ألف متطوع ضمن برامج الإسعافات الأساسية.

بدوره أكد مايكل هولي حرص جمعية القلب الأمريكية على تعزيز جميع الجهود المبذولة لمعالجة أمراض القلب والأوعية الدموية وتوثيق العلاقات والشراكات مع المؤسسات الصحية العالمية ومنها هيئة الصحة بدبي من أجل تبادل الخبرات والتجارب والعلوم في هذا التخصص الطبي المهم.

من جهتها ذكرت الدكتورة زهراء الهلالي أن الجمعية أعدت البرنامج التدريبي خصيصاً لدعم مبادرة "دبي مدينة القلب السليم " وذلك وفق أحدث الأساليب.. مشيرة إلى أن الجمعية سبق و أن تعاونت مع الهيئة في تدريب 23 ألف متطوع على كيفية الإنعاش القلبي الرئوي إلى جانب مشاركة "صحة دبي" في العديد من الحملات المجتمعية التوعوية وذلك في سبيل مواجهة المشكلات الصحية المتعلقة بالسكتة القلبية.