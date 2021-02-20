شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة أحد أولويات الحصول المبكر على لقاح كورونا في أمريكا.. 78 مليون أمريكي يعانون من مرض السمنة.. وأبحاث: زيادة الوزن تشكل عامل خطر لحدوث عدوى فيروسية ومضاعفات أكثر حدة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الولايات المتحدة جهودها لتطعيم الأمريكيين ضد كورونا ويتم نقل الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أساسية إلى مقدمة قائمة الانتظار، وفي 15 ولاية، تعد السمنة حاليًا واحدة من تلك الشروط المؤهلة للحصول المبكر على لقاح كورونا في أمريكا.. هذا لأن وجود مؤشر كتلة الجسم (BMI) أعلى من 30، وهو الحد الفاصل للسمنة، يعتبر عامل خطر لمضاعفات فيروس كورونا الشديدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبحسب موقع "إنسايدر" قال سكوت بوتش، مدير طب السمنة في كليفلاند كلينك، على عكس الحالات المزمنة الأخرى مثل مرض السكري أو السرطان، تأتي السمنة مصحوبة بوصمة عار اجتماعية يمكن أن تؤدي إلى رعاية سيئة، حتى من مقدمي الرعاية الصحية، ويمكن أن تؤدي وصمة العار أيضًا إلى تأخير العلاج الطبي.

في بعض الحالات، قد لا يدرك الأشخاص المصابون بالسمنة أنه يمكنهم الحصول على لقاح مبكر، قد يدركون أن وزنهم يشكل خطرًا على الصحة، لكنهم لا يعرفون مؤشر كتلة الجسم بالضبط.

في حين أن مؤشر كتلة الجسم هو مقياس غير كامل للصحة، فإن أكثر من 40٪ من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من السمنة هذا ما يقدر بـ 78 مليون شخص، لذلك يجدر التحقق من مؤشر كتلة الجسم لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً.

كيف تعرف إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديك يمنحك فرصة الحصول على اللقاح؟

يتم تحديد مؤشر كتلة الجسم الخاص بك من خلال وزن الجسم بالنسبة إلى الطول ويعتبر الرقم بين 25 و29.9 من ذوي الوزن الزائد، و30 وما فوق يعتبر مصابًا بالسمنة، ويتم تصنيف أكثر من 40 على أنه يعاني من السمنة الشديدة.

السمنة هي شرط مؤهل للحصول على اللقاح في ميسيسيبي ونبراسكا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو ونيويورك وبنسلفانيا وتكساس وفيرجينيا ووايومنج.

أنت مؤهل إذا كنت تعاني من السمنة المفرطة في مونتانا وميسوري.

الأشخاص المصابون بالسمنة بالإضافة إلى حالة أساسية أخرى، مثل مرض السكري، مؤهلون في ماساتشوستس ونيوهامبشاير ونورث داكوتا وداكوتا الجنوبية.

قد تشمل الدول الأخرى السمنة كشرط مؤهل مع استمرار طرح اللقاح يتغير التوفر بانتظام من ولاية إلى أخرى، وحتى من مقاطعة بمقاطعة، لذا تحقق من الإرشادات المحلية.

السمنة هي عامل خطر معروف لمضاعفات كورونا

ترتبط السمنة بحالات كورونا الأكثر شدة، فضلاً عن زيادة خطر حدوث مضاعفات كورونا.

في أبريل، وجد الباحثون أن السمنة كانت أهم عامل خطر مزمن لدخول المستشفى بين مرضى فيروس كورونا.

وجدت الأدلة أيضًا أنه عندما يكون الشخص مصابًا بالسمنة وكورونا في نفس الوقت، فإن مؤشر كتلة الجسم الأعلى يعني أنه أكثر عرضة للوفاة من جراء الفيروس.

تعتبر السمنة أيضًا أكثر شيوعًا بين الأمريكيين السود والأمريكيين من أصل إسباني، والتي تظهر البيانات أنها تميل إلى التأثر بشكل غير متناسب بكورونا.

مع كل الأبحاث التي تشير إلى أن الأشخاص المصابين بالسمنة معرضون لخطر كبير، قال بوتش إنه من المدهش أن المزيد من الدول لا تجعلها أولوية للوصول المبكر للقاح.

وقال: "مع الدعوة لاتباع العلم، أشعر بالفضول إذا كان هناك قدر ضئيل من النفاق عندما لا نتبع الأدلة في إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يعانون من السمنة في توزيع اللقاح".

مؤشر كتلة الجسم هو مقياس غير كامل للصحة

قد يكون مؤشر كتلة الجسم لديك مرتفعًا وتكون بصحة جيدة تمامًا، قد لا يبدو أنك تعاني من السمنة.

وقال بوتش: "على المستوى الفردي، قد لا يكون مؤشر كتلة الجسم مؤشرًا مثاليًا للمخاطر الصحية لشخص ما. إنه أحد القياسات العديدة التي يتعين علينا تقييم المخاطر الصحية ذلك لأن مؤشر كتلة الجسم لا يأخذ في الاعتبار تكوين الجسم".

منع الأشخاص من مراقبة أوزانهم خاصة إذا تم تغييره مؤخرًا، لذلك قد لا يعرفون حتى ما إذا كان بإمكانهم الوصول إلى اللقاح.

هذا سبب إضافي للتحقق من مؤشر كتلة الجسم، والاشتراك في لقاح إذا كنت في فئة عالية الخطورة.

قال بوتش: "يعرف الكثير من الأشخاص المصابين بالسمنة أنهم معرضون لخطر متزايد ومن المرجح أن يرغبوا في الحصول على اللقاح".

وأضاف: "يشعر الكثير من الأفراد بالقلق لدرجة أنهم لا يستطيعون الانتظار للحصول على لقاح".