شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن عن أول حالات إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H5N8 فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت روسيا أنها اكتشفت أولى حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور H5N8 في العالم بين البشر على الرغم من أن الفيروس لم ينتشر بعد بين البشر، وفقًا لتقرير لوكالة "بلومبرج".

وقالت آنا بوبوفا، رئيسة الصحة العامة في روسيا في تصريحات اليوم السبت، إن السلطات أرسلت معلومات عن الحالات السبع التي تم اكتشافها في عمال مزرعة دواجن في جنوب روسيا إلى منظمة الصحة العالمية.

وقالت: "إنه لا ينتقل من شخص لآخر لكن الوقت وحده هو الذي سيحدد متى ستسمح له الطفرات المستقبلية بالتغلب على هذا الحاجز، إن اكتشاف هذه السلالة الآن يمنحنا جميعًا، العالم بأسره، الوقت للاستعداد للطفرات المحتملة وإمكانية التفاعل في الوقت المناسب وتطوير أنظمة الاختبار واللقاحات".

وأضافت بوبوفا أن العمال المتضررين في مزرعة الدواجن، حيث تم الإبلاغ عن تفشي المرض بين الطيور في ديسمبر، كانت إصابتهم خفيفة وتعافوا.

كانت وزارة الزراعة الصينية قد ذكرت مؤخرا، أن العاصمة الصينية بكين أبلغت عن حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور "أتش 5 إن 8" في حديقة. وصرحت الوزارة أن "ثلاثة من طيور البجع أصيبت حتى الآن وتوفيت الثلاثة.

وفقًا لموقع منظمة الصحة العالمية: "على الرغم من أن الإصابات البشرية بفيروسات A (H5) نادرة وتحدث عمومًا في الأفراد المعرضين لطيور مصابة أو ميتة أو بيئاتهم، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى مرض شديد أو وفاة البشر .