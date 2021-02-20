افضل انواع الشاي التي تخلصك من السيلوليت والدهون في آن

بيروت - نادين محمد - يُعتبر السيلوليت أمرًا شائعًا وتشير التقديرات إلى أنَّ أكثر من 85 في المائة من جميع النساء البالغات من العمر 21 عامًا فما فوق يعانين من السيلوليت، ويمكن أن يتطور السيلوليت على الفخذين لأنَّ المنطقة تحتوي بشكل طبيعي على أنسجة دهنية أكثر.

وسواء أحببت ذلك أم لا ، يبدو أنَّ المشروبات الساخنة هي أفضل رهان عندما يتعلق الأمر بفقدان الدهون والتخلص من السيلوليت، وقد يكون أحد الأسباب المحتملة هو حقيقة أن المشروبات الساخنة قد تُساعد في تكسير الطعام بشكل أسرع، كما تُقلل أيضًا من خطر الإصابة بالإمساك ويزيد في الواقع من فقدان الوزن.

تُقدم لك "الجميلة"، نوعين من الشاي مفعولهما سحري لحرق الدهون والتخلص من السيلوليت بشكل نهائي، في السطور الآتية:

تخلّصي من السيلوليت والدهون بوصفات الشاي

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الشاي الأخضر:

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اغلي في وعاء على النار، مقدار كوب من الماء، من ثم، أضيفي إليه ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر، واتركي المزيج يغلي على نار هادئة لمدة خمس دقائق، وبعدها، انزعي الشاي عن النار وحين يصبح فاتراً صفيه واشربيه.

واظبي على شرب كوبين من هذا الشاي مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً.

شاي الهندباء:

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قومي بنقع ملعقة كبيرة من شاي الهندباء في كوب من المياه المغلية، وذلك لمدة ربع ساعة، من ثم، صفي الشاي واشربيه.

وللحصول على نتائج ملموسة وسريعة، تناولي من هذا الشاي ثلاثة أكواب يوميًا.



نصائح مفيدة:

من المهم جدًا أن ترفقي تناول هذين النوعين من الشاي، مع شرب الكثير من الماء، ومع ضرورة الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون، وبذلك ستبدئين بلمس النتائج خلال مدة قصيرة.

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