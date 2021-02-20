هل اللحوم الحمراء تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون؟

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

وفقاً لتحليل نشرته شبكة “جاما أوبن” فإن النظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء والكثير من المشروبات الكحولية، يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.



وقال الباحثون من جامعة يوتا الأمريكية، إن التقرير يتضمن بيانات من دراسات متعددة تقدم كلها دليلاً مقنعاً على وجود ارتباط بين النظام الغذائي وخطر الإصابة بسرطان القولون، وفقا ل24.

وتدعم الأدلة الدور الوقائي من المرض للأنماط الغذائية الشاملة التي تؤكد في مجملها على تناول الفواكه والخضروات والحبوب ومنتجات الألبان قليلة الدسم بشكل اعتيادي .

وقال تشياكونابروك، أستاذ العلاج الدوائي في كلية الصيدلة بجامعة يوتا في سولت ليك سيتي، إن الأدلة تدعم أيضًا التقليل من تناول اللحوم الحمراء لتقليل مخاطر الإصابة بمرض سرطان القولون.

بعد مراجعتهم للبيانات المأخوذة من 45 تحليلًا من عشرات الدراسات، وجد تشياكونابروك وزملاؤه دليلًا قويًا على أن تناول كميات كبيرة من الكالسيوم الغذائي يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 23٪.

وبالمثل، فإن تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية يقلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 16٪، في حين أن تناول كميات كبيرة من الزبادي يقلل من المخاطر بنسبة 19٪.

وفي الوقت نفسه، أظهرت النتائج بأن الإفراط في تناول الكحوليات يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 58٪، وأن تناول اللحوم الحمراء بكثرة يزيد من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 13٪. واستناداً إلى هذه النتائج، يُنصح بالحد من استهلاك اللحوم الحمراء والكحوليات، قدر المستطاع.

ويوصي الخبراء بإدراج منتجات الألبان في النظام الغذائي اليومي، وخاصة الزبادي، و زيادة استهلاك الألياف الكلية من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، حسبما أورد موقع “يو بي آي” الإلكتروني.