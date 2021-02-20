في هذا الموعد.. روسيا تنتج 88 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا عبر التلفزيون الرسمي، السبت، إن روسيا ستنتج 88 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في النصف الأول من هذا العام، منها 83 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك- في".



قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا عبر التلفزيون الرسمي، السبت، إن روسيا ستنتج 88 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في النصف الأول من هذا العام، منها 83 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك- في".

وأضافت أنه سيتم تخصيص 59 مليوناً من هذه الجرعات لبرنامج التطعيم الوطني، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأوضحت جوليكوفا أن روسيا أنتجت 11.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن منها 7.9 مليون للبرنامج.

وأشارت إلى أن روسيا ستنتج 30.5 مليون جرعة بنهاية الربع الأول من العام.