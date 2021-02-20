الإعلان عن سعر لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد فيروس كورونا.. تعرف عليه

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

كشف أوجور شاهين، المدير التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية للأدوية، أن شركته وشريكتها فايزر الأمريكية عرضتا على جميع الدول الصناعية لقاحهما المشترك المضاد لكورونا بسعر يتراوح بين 15 إلى 30 يورو في صيف 2020.



وقال شاهين في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، السبت، إنه تم حساب نموذج السعر في تموز/يوليو الماضي لكل الدول الصناعية التي ستطلب كميات كبيرة من اللقاح.

وأضاف: "في الثاني والعشرين من تموز/يوليو الماضي وقعنا عقدا مع الولايات المتحدة بناء على المعايير الجديدة وقد أسفر العقد عن سعر 19.5 دولار، وحصلت كل الدول الصناعية بعد ذلك على نفس السعر".

كانت المفوضية الأوروبية ضمنت الخريف الماضي بموجب عقد إطاري للحصول على 300 مليون جرعة مبدئيا من لقاح بيونتيك/فايزر، غير أن السعر ظل سرا.

تجدر الإشارة إلى أن لقاح بيونتيك/فايزر ولقاح شركة موديرنا، وهما لقاحان يعملان بطريقة جديدة تعتمد على الحمض النووي الريبوزي، أغلى سعرا بشكل ملحوظ مقارنة باللقاحات التقليدية مثل لقاح شركة أسترازينيكا على سبيل المثال.

ووفقا لشاهين، كان من غير المعروف حتى الصيف الماضي كيف ستبدو الشروط الإطارية لإنتاج اللقاح، "فقد كنا ننتج اللقاح في البداية في عامي 2019 و2020 بكميات صغيرة لدراساتنا السريرية".

وقدر شاهين تكلفة إنتاج أول 2000 جرعة بـ1.5 مليون يورو "ولم تكن هناك بنية تحتية لإنتاج كبير، فلم نكن ببساطة نعرف حتى ذلك الموعد كيف سيتدرج حجم الإنتاج بالضبط وما ستسفر عنه بالضبط الدراسات المرتبطة بجرعات الحمض النووي الريبوزي وكيف ستبدو مسارات الإنتاج والتكاليف بالضبط".

وأوضح شاهين أن بيونتيك وفايزر أمكنهما بعد ذلك في الصيف وضع نموذج سعر للقاح.