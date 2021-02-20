شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من «حقن التستوستيرون».. تفقد القدرة على الإنجاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د. رائد عبدالله العاصمي، استشاري وأستاذ جراحة الكلى والمسالك المساعد، وحاصل على الزمالة الكندية في أمراض الذكورة والعقم للرجال من جامعة تورونتو، من خطورة تأثير حقن التستوستيرون على صحة الرجال والقدرة الإنجابية.

وقال “العاصمي” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن هرمون التستوستيرون لا يساعد على الانجاب بالعكس يسبب نقص وبعض الأحيان فقدان القدرة على الإنجاب، مضيفا أنه لا يصرف لمن يرغب بالإنجاب”.

وأضاف د. رائد عبدالله العاصمي “للأسف أشاهد حالات لمرضى صرفت لهم إبر لعلاج ضعف الانتصاب تسببت بضعف شديد في الحيوانات المنوية”.