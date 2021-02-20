شكرا لقرائتكم خبر عن FDA: استجابة مصابى كورونا لأجهزة الأكسجين تتأثر بلون البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوكالة" بلومبرج" عن أن الأدوات المستخدمة عادة لمراقبة الإصابة بفيروس كورونا والأجهزة التي تقيس مستويات الأكسجين يمكن أن تتأثر بعوامل من بينها لون بشرة الشخص، وفقا لما أعلنته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.ويستخدم مقياس التأكسج النبضي على نطاق واسع داخل وخارج المستشفيات يتم تثبيت الأجهزة على إصبع المريض ، وتقيس مدى جودة امتصاص الضوء في الدم لتحديد مستويات الأكسجين لدى المريض، هذا هو المفتاح لمرضى فيروس كورونا الذين يمكن أن يكون لديهم مستويات منخفضة بشكل خطير من الأكسجين في الدم ، ولكن ليس لديهم دائمًا أعراض منبهة مصاحبة.



FDA

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDAفي بيان: "تظهر أحدث الأدلة العلمية أن هناك بعض الاختلافات في الدقة في مقاييس التأكسج النبضي بين تصبغ الجلد الداكن والفاتح".

ووجد الباحثون أن مستويات الأكسجين المنخفضة لدى المرضى السود قد استجابت عن طريق مقاييس التأكسج النبضي بما يقرب من ثلاثة أضعاف معدل المرضى البيض، وستقوم الوكالة بمراجعة الأدبيات العلمية حول دقة مقياس التأكسج النبضي وأدائه ، خاصة فيما يتعلق بالمرضى ذوي البشرة الداكنة ، بالإضافة إلى بيانات ما قبل البيع وما بعد البيع ، وفقًا للبيان اعتمادًا على النتائج ، قد تعيد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية النظر في توجيهاتها فيما يتعلق بمقاييس التأكسج النبضي.



قياس الاكسجين

من جانب آخر أشارت دراسة بحثية إلى أن الطفرة الجينية المرتبطة بلون الجلد قد تعرض الأمريكيين الأفارقة لخطر الإصابة بنقص حاد في فيتامين (د) مما يزيد من تعرضهم للإصابة بالسرطان وفيروس كوررونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" توصلت الدراسة جديدة إلى أن الجينات المرتبطة بلون الجلد قد تكون أقوى مؤشر على ما إذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين (د) أم لا، وجد الباحثون أن المشاركين الأمريكيين من أصل أفريقي الذين يعانون من طفرة معينة لديهم مستويات فيتامين (د) تصل إلى أقل ثلاثة أضعاف من المعدل الطبيعي للشخص السليم.

ووجد العلماء أن وجود مستويات منخفضة من فيتامين (د) مرتبطة بعدة أنواع من السرطان بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والمستقيم والبروستاتا، وكذلك فيروس كورونا .