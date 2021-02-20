شكرا لقرائتكم خبر عن حملة التطعيم ضد كورونا بالعالم تتجاوز 199 مليون جرعة بـ87 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل العالم حملته الأكبر في التاريخ للتطعيم ضد فيروس كورونا لمواجهه تفشيه وانتشاره، وحتى الآن تم إعطاء أكثر من 199 مليون جرعة في 87 دولة ، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج يتم استهلاك معدل يقارب 6.50 مليون جرعة في اليوم، ووفقا للتقرير، تلقى الأمريكيون جرعة واحدة على الأقل لمن ثبتت إصابته بالفيروس منذ بدء الوباء حتى الآن ، كما تم إعطاء 60.5 مليون جرعة بمتوسط ​​1.49 مليون جرعة في اليوم.

فيما وصل عدد إصابات فيروس كورونا بالعالم 111 مليون حالة إصابة كما توفى 2.45مليون شخص أخرين بكافة أنحاء العالم.

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت اسم "كوفيفاك"، وأكد وزير الصحة الروسي في تصريح، أوردته قناة (روسيا اليوم)، أن التجارب السريرية على لقاح "كوفيفاك" أثبتت نجاعته وسلامة استخدامه ضد فيروس كورونا.

من جانبه، قال مركز "تشوماكوف" العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، "إنه من المقرر أن تنطلق تجارب لقاح "كوفيفاك" على الأطفال وكبار السن في شهر أبريل المقبل".

يشار إلى أن لقاح "كوفيفاك" يعد الثالث من نوعه الذي أنتجته مراكز روسية.. وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يوم في 11 أغسطس العام الماضي، وهو لقاح "سبوتنيك v"، وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل "Epivakkorona"- ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.

فيما طلبت شركتا فايزر و بايونتك من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، السماح بتخزين لقاح فيروس كورونا لمدة أسبوعين فى درجات حرارة موجودة فى المجمدات الصيدلانية العادية، وهو تغيير يمكن أن يبسط توزيع اللقاح.

وقالت الشركتان فى بيان وفقا لوكالة "بلومبرج" إن الشركاء قدموا بيانات جديدة تظهر الاستقرار عند تخزين اللقاح عند -25 إلى -15 درجة مئوية تحت الصفر (-13 درجة فهرنهايت إلى 5 درجات فهرنهايت)، والبروتوكول الحالى مخصص للتخزين لمدة تصل إلى 6 أشهر فى مجمد شديد البرودة فى درجات حرارة من -80 درجة مئوية إلى -60 درجة مئوية تحت الصفر والشحن فى حاوية حرارية خاصة.