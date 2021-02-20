شكرا لقرائتكم خبر سار من فايزر بيونتيك.. عن اللقاح وحرارة التخزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في خبر سار عن لقاحها، أعلنت شركتا فايزر الأميركية وبيونتيك الألمانية، الجمعة، عن تقديم بيانات جديدة إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) تدل على استقرار لقاح كوفيد-19 عند تخزينه ما بين 25 درجة تحت الصفر و15 تحت الصفر المئوي، وقالتا إن البيانات قد تسمح بالتخزين في درجات الحرارة المعتادة بأجهزة التبريد والتجميد في الصيدليات.

وفي حالة إقرار البيانات الجديدة، فسيؤدي تخفيف الاشتراطات إلى خفض أعباء النقل والتخزين بشكل كبير، إذ يتعين حالياً تخزين اللقاح عند 70 درجة مئوية تحت الصفر، وهو ما يمثل تحدياً بشكل خاص في البلدان ذات الدخل المنخفض التي لا تملك البنية التحتية اللازمة للتخزين في درجات حرارة فائقة البرودة.

وتم تقديم البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية لدعم تعديل مقترح على توصيات إجازة الاستخدام الطارئ، بما يسمح بتخزين قوارير اللقاح في درجات الحرارة هذه لما يصل إلى أسبوعين في الإجمال كبديل للتخزين في أجهزة التبريد ذات درجات الحرارة المنخفضة للغاية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة بيونتيك أوجور شاهين: "كانت أولويتنا القصوى تطوير لقاح آمن وفعال بسرعة وإتاحته للأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم من أجل إنقاذ الأرواح. في الوقت نفسه، قمنا باستمرار بجمع البيانات التي يمكن أن تتيح التخزين عند حوالي -20 درجة مئوية".

من البرازيل يوم 8 فبراير 2021

الصيدليات ومراكز التطعيم

كما أضاف أن "البيانات المقدمة قد تسهل تداول لقاحنا في الصيدليات وتتيح لمراكز التطعيم مرونة أكبر. سنواصل الاستفادة من خبرتنا لتطوير تركيبات جديدة محتملة يمكن أن تجعل لقاحنا أسهل في النقل والاستخدام".

وأكدت الشركتان أنه سيتم أيضاً تقديم البيانات الجديدة إلى الهيئات المنظمة العالمية في غضون أسابيع قلائل.

يذكر أن لقاح فايزر وبيونتيك حصل، إلى جانب لقاح شركة مودرنا، على إجازة الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة ويجري توزيعه على نطاق واسع في إطار جهود التطعيم الشاملة في البلاد.