شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون تطلب من الصحة العالمية إدراج لقاحها للاستخدام في حالات الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جونسون آند جونسون أنها قدمت لقاحها ضد فيروس كورونا إلى منظمة الصحة العالمية لإدراجه في قائمة اللقاحات التى يمكن استخدامها في حالات الطوارئ، كما ينتظر لقاح جونسون، الذي يتم إعطاؤه بجرعة واحدة، أيضا إذن الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وقال بول ستوفيلز ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لجونسون آند جونسون ، وكبير المسؤولين العلميين: يمثل تسجيلنا لدى منظمة الصحة العالمية خطوة مهمة أخرى في جهودنا لمكافحة فيروس كورونا وأيضا في التزامنا الراسخ بالوصول العادل، في بيان صحفي إذا أردنا إنهاء الوباء العالمي ، يجب أن تكون الابتكارات المنقذة للحياة مثل اللقاحات في متناول جميع البلدان".



لقاح جونسون آند جونسون

وقدمت الشركة بيانات بما في ذلك الفعالية المؤقتة ونتائج السلامة من التجربة السريرية للمرحلة الثالثة، والتي عكست فعالية 66 ٪ بشكل عام في الوقاية من فيروس كورونا المعتدل إلى الشديد بعد 28 يومًا من التطعيم، في حين أن الفعالية أقل من 95٪ لشركة فايزر بيونتيك، قال المسؤولون إنها لا تزال توفر درجة حماية أعلى بكثير من الحد المطلوب لإحداث تأثير.

من جهة أخرى ينتظر لقاح جونسون أيضًا موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وستعقد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لجنة مستقلة من الخبراء في 26 فبراير الجاري للنظر في الموافقة على اللقاح.



لقاح جونسون آند جونسون

جدير بالذكر أن لقاح شركة جونسون، مصنوع من نسخة ضعيفة من فيروس الزكام الشائع "الفيروس الغدي"، حيث قام الفريق المطور للقاح بتعديل الفيروس الغدي بحيث يمكنه دخول الخلايا ولكن لا يمكنه التكاثر داخلها أو التسبب في المرض.

أما طريقة عمل اللقاح فبعد حقن لقاح جونسون آند جونسون J&J في ذراع الشخص، فتدخل الفيروسات الغدية للخلايا البشرية وتنتقل إلى نواتها، حيث يتم تخزين الحمض النووي للخلية، اللقاح مبرمج ليحمل الشفرة الجينية لـ "بروتين سبايك" الخاص بفيروس كورونا، والذي يستخدمه فيروس كورونا لغزو الجسم، يستخدم هذا الرمز الجيني لخداع الجسم لتكوين استجابة مناعية، وتهيئة جهاز المناعة لمهاجمة فيروس كورونا إذا أصاب الفيروس الحقيقي الجسم.