أسباب عدم زيادة الوزن عند الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 فبراير 2021 01:34 مساءً - أصبحت معظم الأمهات يخضعن للولادة في المستشفيات والمراكز الصحية، وانقرضت الولادة المنزلية مما أتاح الفرصة لمعرفة وزن المولود، ولذلك أهمية كبيرة يجب ألا تغفل عنها الأم، حيث قد يمر الرضيع خلال سنتي الرضاعة بحالة عدم زيادة الوزن، والتي تشرح كل ما يخصها طبيبة الأطفال شيماء عبد الله كالآتي.

نقص وزن الرضيع بعد الولادة بأيام

يفقد المولود وزناً بعد الولادة بأيام

من الطبيعي أن ينقص وزن الرضيع بعد أيام قليلة من ولادته، وذلك لأنه يفقد كمية من السوائل، حيث يفقد المولود نسبة نحو 7 في المائة إلى 10 في المائة من الوزن عند الولادة، ويرجع ذلك لسبب تخلص الجسم من السوائل الزائدة، ولا داعي للقلق من هذه الظاهرة حيث سرعان ما يكتسب الرضيع وزناً بعد ذلك.

وزن الرضيع الطبيعي في الشهور الأولى من عمره

يجب معرفة وزن المولود لعدة اسباب صحية

يزن الرضيع الطبيعي عند الولادة ما بين 2.5 كيلو جرام_ 4 كيلوجرام.

الرضيع الذي يزن أكثر من 4 كيلوغرامات عند الولادة يسمى بالمولود العملاق.

والرضيع الذي يزن أقل من 2.5 كيلو جرام يكون دون الطبيعي، ويجب أن يخضع لرعاية خاصة.

وزن الرضيع الطبيعي الذي يبلغ من العمر (شهر واحد) هو 4.5 كجم.

وزن الرضيع الطبيعي الذي يبلغ من العمر( شهرين) هو 5.5 كيلو غرام.

وزن الرضيع الطبيعي الذي يبلغ من العمر (ثلاثة أشهر) هو 6.5 كجم.

يزيد وزن الرضيع في الشهر الرابع والخامس والسادس، ما بين كيلو ونصف وكيلو وربع شهرياً.

ويزيد وزن الرضيع في الأشهر من السابع حتى بلوغه العام بمعدل 71 غراماً أسبوعياً.

وفي عامه الثاني يزيد وزن الرضيع نصف كيلو أسبوعياً.

وفي عامه الثالث يصبح معدل زيادة الوزن بطيئاَ حيث يتراوح بين كيلوغرام إلى كيلوغرامين سنوياً.

لماذا لا يزيد وزن الرضيع؟

قلة نوم الرضيع تؤدي لعدم زيادة وزنه