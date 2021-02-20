أسباب عدم زيادة الوزن عند الرضع

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 فبراير 2021 01:34 مساءً - أصبحت معظم الأمهات يخضعن للولادة في المستشفيات والمراكز الصحية، وانقرضت الولادة المنزلية مما أتاح الفرصة لمعرفة وزن المولود، ولذلك أهمية كبيرة يجب ألا تغفل عنها الأم، حيث قد يمر الرضيع خلال سنتي الرضاعة بحالة عدم زيادة الوزن، والتي تشرح كل ما يخصها طبيبة الأطفال شيماء عبد الله كالآتي.
نقص وزن الرضيع بعد الولادة بأيام
من الطبيعي أن ينقص وزن الرضيع بعد أيام قليلة من ولادته، وذلك لأنه يفقد كمية من السوائل، حيث يفقد المولود نسبة نحو 7 في المائة إلى 10 في المائة من الوزن عند الولادة، ويرجع ذلك لسبب تخلص الجسم من السوائل الزائدة، ولا داعي للقلق من هذه الظاهرة حيث سرعان ما يكتسب الرضيع وزناً بعد ذلك.
وزن الرضيع الطبيعي في الشهور الأولى من عمره
- يزن الرضيع الطبيعي عند الولادة ما بين 2.5 كيلو جرام_ 4 كيلوجرام.
- الرضيع الذي يزن أكثر من 4 كيلوغرامات عند الولادة يسمى بالمولود العملاق.
- والرضيع الذي يزن أقل من 2.5 كيلو جرام يكون دون الطبيعي، ويجب أن يخضع لرعاية خاصة.
- وزن الرضيع الطبيعي الذي يبلغ من العمر (شهر واحد) هو 4.5 كجم.
- وزن الرضيع الطبيعي الذي يبلغ من العمر( شهرين) هو 5.5 كيلو غرام.
- وزن الرضيع الطبيعي الذي يبلغ من العمر (ثلاثة أشهر) هو 6.5 كجم.
- يزيد وزن الرضيع في الشهر الرابع والخامس والسادس، ما بين كيلو ونصف وكيلو وربع شهرياً.
- ويزيد وزن الرضيع في الأشهر من السابع حتى بلوغه العام بمعدل 71 غراماً أسبوعياً.
- وفي عامه الثاني يزيد وزن الرضيع نصف كيلو أسبوعياً.
- وفي عامه الثالث يصبح معدل زيادة الوزن بطيئاَ حيث يتراوح بين كيلوغرام إلى كيلوغرامين سنوياً.
لماذا لا يزيد وزن الرضيع؟
- عدم حصول الرضيع على رضعات مشبعة من النوم، وقلة درايتها بالطريقة الصحيحة للرضاعة، وضرورة الرضاعة من الثديين بالتناوب لكي يتوفر فيهما الحليب يؤدي لجوع الرضيع، وعدم زيادة وزنه.
- القيء المتكرر وبكثرة وزيادة عن اللزوم يؤدي لعدم زيادة وزن الرضيع.
- قد يكون القيء المتكرر والمبالغ فيه بسبب إصابة الرضيع بالارتداد المريئي، ويجب أن يتم عرضه على الطبيب.
- تقديم الماء المحلى بسكر النبات للطفل، وكذلك الأعشاب وهذه الطريقة تعتبر خداعاً للرضيع حيث لا تمنحه أي قيمة غذائية وتؤدي لتناقص وزنه.
- قلة نوم الرضيع وشعوره بالأرق والبكاء المتواصل، كما أن كثرة نومه وعد إيقاظ الأم له لكي يرضع يؤدي لعدم زيادة وزنه.
- وجود عيوب خلقية في القلب لدى الرضيع تؤدي لأن يكون وزنه دون الطبيعي، وزيادته تكون بطيئة وأقل ممن هم في سنه من الرضع.
- تعرض الرضيع للنزلات المعوية المتكررة مما يؤدي لهزاله وفقدان الوزن بصورة كبيرة.