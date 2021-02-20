أسئلة وجهيها لطفلك على مائدة العشاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 فبراير 2021 01:34 مساءً - الجلوس على المائدة، هو فرصة للتواصل بين جميع أفراد العائلة، وتداول الأحاديث المبهجة، لكن لا تتوقعي من طفلك أن يبادر بحديثه الشيق إذا لم تسأليه، تعرفي أفكاره ومخططاته، وحياته اليومية، من خلال هذه الأسئلة التي تقدمها لك "الخليج 365 وطفلك" والتي اقترحها الدكتور محمد بن جرش، كاتب وباحث إماراتي وبعضها يحفزه على استخدام مخيلته ومهاراته العلمية لإيجاد الأجوبة، حتى من حوله ممن يحبونه، سيعلمون أشياء قد تفاجئهم عنه.

أسئلة تكشف قوة الحواس

قوة الحواس

1. هل يمكنك تخمين مكونات الوجبة الليلة؟

2 ما هي رائحتك المفضلة؟ وبماذا تذكرك؟

3. ما هو أغرب شيء أكلته على الإطلاق؟

4. ما هي أغنيتك المفضلة؟

أسئلة تعرفك عادات يحبها

اكتشفي ما يحب

1. ما الذي تفضله: الاستيقاظ في الصباح أو النوم في الليل؟

2. ما هي العادة الغريبة التي لديك؟

3. هل تفضل البقاء من دون التلفاز أو الوجبات السريعة لبقية حياتك؟

أسئلة تكشف أحلام اليقظة لديه

تعرفي على أحلامه

1. إذا منحك الجني ثلاث أمنيات، فماذا ستطلب؟

2. هل تؤمن بالكائنات الفضائية أو الحياة على الكواكب الأخرى؟

أسئلة تكشف اعتماده على عقله أم عضلاته

اكتشفي كيف يفكر

1. هل تفضل أن تصارع أسدًا أم تقاتل سمكة قرش؟

2. إذا كان لديك جسدك البشري، ولكن رأس حيوان، فما هو الحيوان الذي ستختاره؟

أسئلة تكشف تفكيره الاقتصادي

تفكيره المالي

1. إذا لم يكن المال شيئًا، فأين تريد أن تذهب في إجازة؟

2. أين هو المكان الأكثر إثارة للاهتمام الذي زرته على الإطلاق؟

3. ماذا ستفعل لو كان لديك مليون ريال؟

أسئلة تكشف هواياته ومهاراته

اكتشفي هواياته

1 هل تفضل السباحة أو استكشاف الغابة؟

2. إذا تم إرسالك للعيش في محطة فضائية لمدة ثلاثة أشهر ولم يُسمح لك إلا بإحضار ثلاثة أشياء شخصية معك، فماذا ستكون؟

3. ما هو الشيء المفضل الذي تفعله بنفسك؟

4. ما هما الشيئان اللذان تعتبر نفسك جيدًا فيهما؟

أسئلة تكشف دهاءه

اكتشفي دهاءه

1. إذا كنت تستطيع قراءة عقل شخص واحد ، فمن سيكون؟

2. إذا كنت تستطيع أن تكون شخصية واحدة من كتاب ليوم واحد، فمن ستكون ولماذا؟

3. هل تفضل ارتداء بنطالك للخلف أو ارتداء حذاءك على القدم الخطأ؟

أسئلة تعرفك على ما مر به اليوم

تعرفي على يومياته

1. ما هو آخر شيء جعلك تضحك؟

2. حدثني عن شيء جعلك سعيداً اليوم.

3. كيف يبدو لك يوم مثالي؟

4. ماذا فعلت لمساعدة شخص آخر اليوم؟

5. ما الذي يجعل عائلتنا مميزة؟

أسئلة تكشف شخصيته

اكتشفي شخصيته

1. إذا كان بإمكانك أن تشارك في الفيلم الذي تختاره، فما هو الفيلم الذي ستختاره وما الشخصية التي ستلعبها؟

2. إذا كان بإمكانك اقتناء أي حيوان أليف، فماذا سيكون؟

3. ما هي الكلمات الثلاثة التي ستستخدمها لوصف نفسك؟

4. هل تفضل ألا تسمع أو لا ترى؟

أسئلة تكشف مرحه

هل طفلك مرح؟

1. هل تفضل أن تكون قارضاً عملاقاً أو فيلاً صغيراً؟

2. هل تفضل أن تكون قادرًا على التحدث إلى الحيوانات أم تعرف كيف تتحدث بكل لغة؟

3. إذا كان بإمكانك أن تكون صوتًا، فماذا سيكون؟