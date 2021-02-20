ابتعد عنها.. إليك مخاطر وأضرار المشروبات الغازية على الصحة

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

للمشروبات الغازية تأثيرات سلبية على صحة الجسم حتما، ووفقا للأطباء، فإنها مشابهة للتدخين من حيث الآثار الجانبية والأضرار الصحية التي تسببها.

أشارت العديد من الدراسات إلى أن تناول المشروبات الغازية يرتبط ارتباطا وثيقا مع زيادة حالات الإصابة بأمراض مرض القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء العالم، وبحسب تقرير صحي نشره موقع “ذا هيلث سايت” الطبي، فإن تلك المشروبات الغازية تشكل عاملاً مساهماً في الإصابة بمرض السكري.

تحتوي تلك المشروبات على كميات كبيرة من السكر، وتلك السكريات المستخدمة في هذه المشروبات مصنوعة من شراب الذرة عالي الفركتوز المصنوع من نشا الذرة، على عكس السكريات التقليدية التي لها بعض الفوائد الصحية، فإن شراب الذرة عالي الفركتوز ليس له أي فائدة صحية.

وأفاد التقرير أنه هناك مجموعة من التغيرات والمخاطر التي تطرأ على الجسم عند التركيز على المشروبات الغازية، وتشمل ما يلي:

زيادة مستوى الكولسترول والتأثير على صحة القلب: استهلاك السكر الزائد يسبب مقاومة الأنسولين في الجسم، وبالتالي يصبح الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين بكفاءة، وهذه الحالة عامل رئيسي لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لأنه عندما تكون لدينا مقاومة للأنسولين، فإن الأنسولين غير المستخدم في الدم يجعل الكبد ينتج المزيد من الكوليسترول، ويمكن أن يتسبب أيضا في ارتفاع مستويات CRP (البروتين المتفاعل C)، وارتفاع مستويات ESR في الدم، مما يساهم في حدوث التهاب في الجسم.

مخاطر الاصابة بالسرطان: لا يمكن أن تكون المواد الحافظة والألوان والنكهات المستخدمة في المشروبات الغازية والمخزنة في زجاجات بلاستيكية صحية بالنسبة للجسم، كما أن تلك السعرات الحرارية غير المرغوب فيها تتراكم مسببة زيادة الوزن أو السمنة مرتبطة بعدة أنواع من السرطان مثل سرطان الثدي لدى النساء، سرطان البنكرياس، وسرطان الجهاز الهضمي العلوي وسرطان الرئة وسرطان القولون وغيرها الكثير.

زيادة في الوزن: تظهر الأبحاث أن زيادة تناول المشروبات الغازية يزيد من هرمون جريلين المعروف بكونه هرمون الجوع، فإذا كان هذا الهرمون مرتفعا فإنه يجعلنا أكثر جوعا، ويخزن الطعام على شكل دهون، كما أن السكريات الموجودة في تلك المشروبات تجلب سعرات حرارية فارغة مما يعني سعرات حرارية إضافية بدون قيمة غذائية، ويتم تخزين الفائض من هذه السكريات في الكبد على شكل جليكوجين ودهون، وبالتالي على مدار فترة من الزمن، يؤدي شرب المشروبات الغازية إلى زيادة الوزن والإصابة بالبدانة والسمنة.

ارتفاع حمض اليوريك أو النقرس: شراب الذرة عالي الفركتوز المضاف إلى المشروبات الغازية هو عامل رئيسي يساهم في ارتفاع حمض اليوريك، لأن تلك المشروبات تسبب ترسب بلورات حمض اليوريك في المفاصل، ويسبب النقرس عند الرجال.

وهناك الكثير أيضا من المشكلات الأخرى التي تسببها المشروبات الغازية مثل تسوس الأسنان وارتفاع ضغط الدم وغيرها الكثير، لذا استبدل دائما المشروبات الصحية بالمشروبات الغازية، مثل شاي الأعشاب وعصير الليمون وماء جوز الهند وعصائر الخضروات والماء العادي لتنعم بجسم أكثر صحة وعافية.