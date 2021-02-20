مقتل 21 داعشيا في ضربات جوية روسية بالبادية السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، مقتل 21 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي في ضربات جوية شنتها طائرات حربية روسية.

وأوضح المرصد أن الطائرات الروسية، شنت 130 ضربة جوية على الأقل خلال الساعات الـ 24 الماضية مستهدفة عناصر التنظيم في مواقع عدة في البادية من شرق حمص وحماة وسط سوريا وصولاً إلى دير الزور شرقاً.



والشهر الماضي، كشف المرصد السوري عن سقوط جرحى من القوات الروسية جراء تفجير آلية مفخخة بريف الرقة الشمالي.

وقال المرصد، في بيان حينها، إن آلية مفخخة انفجرت عند القاعدة الروسية في تل السمن بريف الرقة الشمالي في تفجير هو الأول من نوعه في شمال شرق سوريا تبناه تنظيم "حراس الدين".

و"حراس الدين" تنظيم إرهابي مصنف دوليا، وكذلك على قوائم عقوبات وزارة الخارجية الأمريكية، ويعد أخطر فصائل تنظيم جبهة النصرة (القاعدة)، وقد تأسس أواخر فبراير/شباط عام 2018، بعد انشقاقه عن النصرة، بسبب رفض قيادييه فك ارتباط الفصيل بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي.