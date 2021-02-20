شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج بالنانو قد يكون بديلاً أكثر أمانًا من الأجسام المضادة لداء كرون عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داء كرون هو مرض التهاب معوي نادر يتميز بالتهاب حاد ومزمن في بطانة الجهاز الهضمي، عادة ما يصيب الجزء السفلي من الأمعاء الدقيقة ، ولكن يمكن أن يحدث الالتهاب أيضًا في أي جزء من الأمعاء الغليظة أو الدقيقة أو المعدة أو المريء أو حتى في الفم.

بينما يتم تشخيص داء كرون بشكل أكثر شيوعًا عند البالغين ، تظهر حوالي 25٪ من الحالات عند الأطفال والمراهقين، تشمل الأعراض المصاحبة لمرض كرون التقلصات وآلام البطن والإسهال الشديد والتعب وفقدان الوزن وسوء التغذية، عند الأطفال ، يمكن أن يعيق النمو ويضعف العظام ويؤخر البلوغ.

تشمل العلاجات الحالية لمرض كرون العلاجات البيولوجية بالأجسام المضادة ، والجراحة في الحالات الشديدة، ولكن تنطوي علاجات الأجسام المضادة على مخاطر والعديد من الآثار الجانبية ، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

الآن وفقا لموقع " thehealthsite" توصل الباحثون ، بمن فيهم عالم من أصل هندي ، إلى بديل أكثر أمانًا للعلاجات الحالية بالأجسام المضادة لمرض كرون عند الأطفال، ففي نموذج القوارض لمرض كرون الحاد ، وجدوا أن العلاج بالنانو ساعد في تقليل التهاب الأمعاء وتقليص الآفات بشكل كبير.

وصف آرون شارما من جامعة نورث وسترن في الولايات المتحدة ، والذي شارك في الدراسة ، النتائج بأنها "استثنائية"، قائلا إن هذا العلاج يمكن أن ينقذ الأنسجة الالتهابية ويلغي الحاجة إلى إزالة أجزاء من الأمعاء جراحيًا في الحالات الشديدة من مرض كرون.

ووفقًا للباحثين ، يحتاج 70 % من مرضى داء كرون إلى جراحة خلال حياتهم ويحتاج الكثير منهم أيضًا إلى جراحة إضافية.

أضاف الباحث أن نتائج دراستهم ، التي نُشرت في مجلة Advanced Therapeutics ، توفر أيضًا دليلًا على النتائج الأساسية التي تفيد بأن العلاج النانوي قد يكون قابلاً للتطبيق على أمراض الأمعاء الالتهابية الأخرى ، مثل التهاب القولون التقرحي أيضًا.

لترجمة عملهم إلى التطبيق السريري ، يطور الباحثون طريقة توصيل أقل توغلاً ، مثل التنظير الفموي أو عن طريق التنظير الداخلي.

مرض كرون عند الأطفال: الأسباب وعوامل الخطر

السبب الدقيق لمرض كرون عند الأطفال غير مفهوم تمامًا ، ولكن يُعتقد أن العوامل المتعددة بما في ذلك العوامل الوراثية والمناعية والبيئية تلعب دورًا في خلق هذه الحالة.

عند الأطفال ، يبدو أن داء كرون يتطور بسبب خلل في الجهاز المناعي للجسم الذي يستهدف الجهاز الهضمي، ومع ذلك ، فإن سبب حدوث خلل في جهاز المناعة غير واضح حتى الآن.

العوامل الوراثية مسئولة عن بعض حالات مرض كرون لدى الأطفال، وهذا يعني أن الطفل لديه فرصة أكبر للإصابة بمرض كرون إذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني من الاضطراب.

تشمل العوامل البيئية المرتبطة بمرض كرون الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية التي يمكن أن تلحق ضررًا مباشرًا أو غير مباشر بالجهاز الهضمي، كما يرتبط الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية والنظام الغذائي الغربي والتدخين بزيادة خطر الإصابة بمرض كرون.

لوحظ خلال السنوات الأخيرة ارتفاع معدل الإصابة بمرض كرون لدى الأطفال دون سن 6 سنوات ، والذي يُطلق عليه مرض التهاب الأمعاء الالتهابي المبكر جدًا (VEO). يتأثر الأولاد بهذا الاضطراب بشكل أكثر شيوعًا من الفتيات.