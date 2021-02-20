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خطوة بسيطة يمكن أن ترفع فعالية لقاح أكسفورد ضد كورونا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 10:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

لقاح أكسفورد

يواصل العلماء دراستهم حول الفترة الزمنية الأمثل الفاصلة بين جرعتي لقاحات لتحقيق الفعالية المطلوبة.

وكشفت دراسة حديثة عن المدى الزمنية الأمثل بين جرعتي لقاح “أكسفورد- أسترازينيكا”، لتحقيق مزيد من الفعالية في الوقاية من .

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية، فإن اللقاح يصبح أكثر فعالية في حال جعل المدة الزمنية الفاصلة بين الجرعتين ثلاثة شهور بدلا من 6 أسابيع.

وحسبما نقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فإن فعالية لقاح “أكسفورد- أسترازينيكا”، عند اعتماد الفاصل الزمني الجديد (3 شهور) بين الجرعتين، قد ارتفعت من 55 إلى 81 في المئة.

وأشارت الدراسة إلى أن تلقي جرعة واحدة من اللقاح توفر حماية بنسبة 76 في المئة من اليوم 22 إلى 90 بعد التطعيم، وهو ما يعني عدم تراجع في مستوى الوقاية خلال المدة الفاصلة بين الجرعتين.

وأوضح القائمون على الدراسة أن أخذ جرعة واحدة من لقاح “أكسفورد- أسترازينيكا” لن يكون كافيا، إذ لا بدّ من الحصول على جرعتي التطعيم.

وينظر إلى لقاح “أكسفورد أسترازينكا” إلى أنه قادر على تغيير قواعد اللعبة في مكافحة الوباء، إذ يتميز سعره الزهيد وسهولة تخزينه بما يسمح بحملات تطعيم أوسع خلال وقت أقصر.

وكانت طلبت المملكة المتحدة 100 مليون جرعة من لقاح “أكسفورد أسترازينكا”، وأقرت في وقت سابق من ديسمبر الماضي لقاح “فايزر بايونتك”.

ويأتي الكشف عن حجم الإنتاج على الرغم من أن فريق اللقاح أعرب عن قلقه من احتمال من عدم القدرة في تلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة أن قدرة تصنيع اللقاح على نطاق واسع لم تكن موجودة في البلاد قبل الوباء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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