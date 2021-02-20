إنفوجراف.. أسباب ضعف المناعة عند الأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضعف المناعة عند الأطفال من المشاكل الصحية التي تزعج الأمهات، لأنها تجعل أطفالهن أكثر عرضة للأمراض.

ومن المعروف أن الطفل لديه مناعة فطرية انتقلت إليه من الأم أثناء الحمل، وأخرى مكتسبة تتكون لديه من تكرار الإصابة بالجراثيم، ما يدفع الجسم لتسجيل شكل المرض ونوعه في ذاكرته لمحاربته إذا هاجم الجسم ثانية.



لكن هناك بعض الأسباب التي تضعف المناعة وتمنعها من التطور ومحاربة الأمراض، بعضها تتعلق بأسلوب الغذاء والروتين اليومي للطفل، وأخرى سببها الإكثار من أدوية معينة، وثالثة خاصة بالضغوط النفسية والتوتر.

الإنفوجراف التالي يرصد أبرز أسباب ضعف المناعة لدى الأطفال.