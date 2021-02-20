شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات تساعد فى الحفاظ على صحة وسلامة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

القلب هو أحد أكثر الأعضاء حيوية في الجسم، ويتطلب الحفاظ على صحة القلب الاهتمام ببعض العوامل التي تؤثر على أدائه، وفيما يلي 7 خطوات يمكنك اتخاذها من أجل ضمان بقاء قلبك بصحة جيدة ولياقة، وفقا لتقرير لموقع time now news.

ويحتاج القلب أيضًا إلى الاعتناء به والعناية حتى يعمل بكفاءة وبشكل صحيح، عندما تتعطل وظائف القلب لأي سبب من الأسباب يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بأمراض القلب وحالاته ، والتي تعد أيضًا السبب الأكثر شيوعًا للوفاة حول العالم.

7 خطوات لقلب أكثر صحة

اتباع نظام غذائي صحي للقلب: تلعب الأطعمة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحتنا ، خاصةً عندما يتعلق الأمر بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب إذا كنت معرضًا لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب ، فيجب عليك بشكل خاص مراقبة نظامك الغذائي حتى لو لم يكن الأمر كذلك ، يوصى باتباع نظام غذائي صحي للقلب ويوصى بتقليل استخدام الملح والسكر ، والاستهلاك المعتدل للحوم الحمراء لمراقبة صحة قلبك ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالدهون والفواكه والخضراوات الصحية للحفاظ على صحة القلب.

التمرين المنتظم: تحظى تمارين القلب بشعبية كبيرة لسبب ما فهي تساعد في الحفاظ على صحة قلبك، يجب أن تحصل على 30 دقيقة من التمارين ، 5 أيام في الأسبوع ، أو 150 دقيقة من التمارين في الأسبوع هذا يساعد على تقوية القلب وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

السيطرة على نسبة السكر في الدم: يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى اتلاف الأعضاء الحيوية في الجسم ، بما في ذلك القلب راقب مستويات السكر لديك واتبع نظامًا غذائيًا يساعد في السيطرة على السكر.

راقب الكولسترول: الكوليسترول مركب شمعي يصنعه الجسم نفسه ، حسب الحاجة يمكن أن يؤدي أي زيادة في الكوليسترول إلى انسداد الشرايين ، كما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية يجب عليك مراقبة مستويات الكوليسترول بانتظام ، واتباع نظام غذائي صحي لإدارته بشكل أفضل.

الحفاظ على وزن صحي: السمنة أو زيادة الوزن مرتبطة بأمراض مختلفة ومخاطرها وتشمل هذه الأمراض المرتبطة بالقلب أيضًا إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة قلبك ، فتأكد من فقدان الوزن الزائد بشكل صحي.

السيطرة على ضغط الدم: يعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر أمراض القلب شيوعًا ، كما أنه يصبح سببًا جذريًا لأمراض القلب مثل النوبات القلبية والفشل وغيرها.يجب أن تحافظ على فحص ضغط الدم بانتظام ، وأن تتبع نظامًا غذائيًا يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم.

حياة خالية من التدخين: لا يرتبط التدخين فقط بخطر الإصابة بسرطان الرئة ، ولكن يمكن أن تسبب هذه العادة أيضًا مجموعة واسعة من أمراض القلب. إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة قلبك ، فيجب عليك اتخاذ خطوات للإقلاع عن التدخين إذا كنت تفعل ذلك بالفعل ، ولا تبدأ على الإطلاق إذا كنت لا تدخن.