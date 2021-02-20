محمد الفلاح - زوجة زعيم كوريا الشمالية.. حياة باذخة وثروة بالمليارات

السبت 20 فبراير 2021

ظهرت ري سول جو، زوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد مرور أكثر من عام على اختفائها المفاجئ واندلاع الشائعات والأقاويل حول إعدامها أو حملها أو تدهور صحتها.



وأفادت “ ديلي ستار“، أن ري سول جو البالغة من العمر 31 عاماً تعيش حياة باذخة ولديها ثروة ضخمة تُقدر بالمليارات بالإضافة لخزانة ملابس من توقيع أشهر مصممي الأزياء، وتحاول ري سول اتباع النهج المعتاد في كوريا الشمالية وهو الحفاظ على حياتها الخاصة محاطة بقدر كبير من الغموض والسرية.

ووفقاً للصحيفة فإن ثروة ري سول تُقدر بـ 4 مليارات جنيه إسترليني أي ما يعادل 5.6 مليار دولار، وهي محاطة بنمط حياة فاخر ومترف للغاية من مشروبات الشمبانيا باهظة الثمن للطائرات الخاصة والقصور الفارهة وهي أيضاً لا تولي اهتماماً بتصرفات زوجها وسياساته المفرطة والمبالغ فيها.

نشأت ري سول في مدينة تشونغجين وحياتها هناك محاطة بالغموض ويعتقد العديد من المحللين أن اسمها ليس حقيقي وهو مجرد اسم مستعار.

ويُعتقد أيضاً أنها مثلت بلادها في عام 2005 في بطولة ألعاب القوى وكانت من ضمن 90 فتاة من المشجعات، وقبل زواجها من كيم جونغ أون كانت مغنية في أوركسترا كوريا الشمالية الشهيرة الأونهاسو وبعد زواجها يحاول المسؤولون محو هذه الفترة وماضيها كمغنية بمصادرة الأقراص المدمجة التي تحتوي على عروضها الفنية وذلك وفقاً لما ورد عن معلقين ومحللين في كوريا الجنوبية.

وأفادت الصحيفة أيضاً أن ري سول جو تزوجت من زعيم كوريا الشمالية في عام 2009 ولكن لم يتم التصريح بالزواج علناً إلا في عام 2012، وأن هذا الزواج أثمر عن وجود ثلاثة أطفال لا يُعرف الكثير عنهم ولم يتم الكشف عن أسمائهم ولا جنسهم ولكن تؤكد بعض التقارير أن الطفل الأول صبي وُلد في عام 2010 والثاني ابنة ولدت في عام 2013 والثالث لم يتم الكشف عن جنسه ولكن ميلاده كان في عام 2017.

ومن المعتاد أن ري سول تظهر بجانب زوجها في المناسبات العامة إلا إنها اختفت عن الأنظار عدة مرات ففي عام 2016 توارت عن الأنظار لمدة 9 أشهر ولمدة 4 أشهر في عام 2017 وفي عام 2019 قبل أن تختفي آخر مرة لمدة تتجاوز العام، حيث ظهرت آخر مرة في عام 2020 وهي تحتفل برأس السنة القمرية الجديدة.

وفي الوقت الذي يعاني فيه سكان كوريا الشمالية من المجاعة والفقر الشديد تظهر ري سول بأشياء فاخرة وباهظة الثمن مثل أزياء الماركة العالمية شانيل التي يُقدر ثمن الإطلالة الواحدة منها بـ 8 آلاف جنيه إسترليني أي ما يعادل 11 ألف و200 دولار، وتُفيد التقارير بأنها تمتلك ساعات يد بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني أي ما يعادل 8.4 ملايين دولار.

وفي وقت سابق أفادت العديد من التقارير الصحفية أن زعيم كوريا الشمالية لديه حوالي 17 قصراً ويمتلك في أحدهم مهبط للطائرات على مساحة 500 متر ولديه أيضاً محطة قطار خاصة به وأنفاق تربط ممتلكاته ببعضها ومن قبل تم تصوير كيم وزوجته على يخت فخم يبلغ ارتفاعه 95 قدماً.