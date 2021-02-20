شكرا لقرائتكم خبر عن عالج الجيوب الأنفية فى المنزل بخل التفاح والشوربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عدوى الجيوب الأنفية بسبب حساسية الغبار أو المواد الكيميائية أو المهيجات الأخرى، ولها أعراض شائعة مثل الشعور بالصداع وألم بالوجه والأذنين والأسنان والإصابة بالحمى أحيانًا والتهاب الحلق واحتقان الأنف والسعال، ولا يمكن تشخيص الحالة إلا من خلال الفحص البدنى لدى الطبيب، وبينما يحتاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن إلى العلاج بالمضادات الحيوية، من الممكن أيضًا علاجها فى المنزل بعدة طرق، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

- فيما يلى.. 5 علاجات منزلية للتغلب على التهاب الجيوب الأنفية الحاد: 1- شرب الكثير من الماء

للحفاظ على رطوبتك وتجنب الجفاف يجب علينا شرب الماء بكثرة والسوائل لتخفيف آلام الجيوب الأنفية، لأن السوائل تساعد على تخفيف المخاط فى ممرات الجيوب الأنفية.

2- البخار

يساعد مرور البخار إلى الأنف فى تنظيف ممر الجيوب الأنفية وعلاجها من الانسداد، حيث قُم بغلى الماء واضف إليه نعناع للحصول على رائحة أفضل، يساعد ذلك فى تخفيف الألم والتهيج الذى تشعر به.

3- الشوربة

يمكن أن يساعد كوب ساخن من الشوربة فى تخفيف الاحتقان الناتج عن التهاب الجيوب الأنفية، حيث إن بخار الشوربة يتضمن مكونات غذائية صحية تعمل على تنظيف الجيوب الأنفية.

4- غسل مجرى الأنف

تسمى هذه العملية أيضًا بالرى الأنفى، عن طريق استخدام محلول الأنف، ويساعد فى طرد البكتيريا والفيروسات ليمنحك شعورًا كبيرًا بالراحة وتخفيف الألم.

5- خل التفاح

خل التفاح له العديد من الفوائد الصحية منها التخلص من آلام الجيوب الأنفية عن طريق مزجه مع الماء الدافئ أو الشاى للتخفيف من تلك الآلام.

وبالرغم أن تلك العلاجات المنزلية قد تساعد فى تخفيف آلام الجيوب الأنفية، ولكن عليك أيضًا تجنب الأشياء التى تُحفز هذا الالتهاب لديك مثل تناول الطعام المقلى والتوابل والمشروبات الباردة، بينما عليك تناول أطعمة غنية بفيتامين أ لأنها تساعد فى بناء دفاع قوى ضد التهاب الجيوب الأنفية.