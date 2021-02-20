شكرا لقرائتكم خبر عن بيع أول عمل فني رقمي في تاريخ المزادات بتقنية «الكولاج».. مكون من 5 آلاف صورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت دار كريستيز للمزادات أن عملاً فنياً بتقنية «الكولاج» مؤلفاً من خمسة الاف صورة التقطت على مدار ثلاثة عشر عاماً بواسطة الفنان الرقمي المعروف باسم «بيبل»، سيصبح الأول من نوعه يتم طرحه للبيع في دار مزادات كبرى.

وتم وضع عنوان لهذا العمل الفني وهو «كل يوم- أول 5000 يوم» أول عمل فني رقمي، يحمل رمز هو رمز رقمي فريد يتم طرحه للبيع بهذه الطريقة.

وقال «نواه ديفيس» المتخصص في فن ما بعد الحرب والفن المعاصر لدى دار كريستيز، في بيان: «القدرة على تمثيل 13 عاماً من حياة الفنان في عمل واحد توضح تماماً الطبيعة اللامحدودة لهذه الوسيلة».

وقالت دار المزادات كريستيز في بيان إن المزاد يعد «إنجاز هام في مجال تطور سوق الفن الرقمي».

وأضاف ديفيس، الذي أكد أهمية المزاد، أنه يمكن للمشاهدين تكبير الصورة لرؤية تطور «Beeple» كفنان.

عمل فني رقمي بتقنية "الكولاج"

وأشار ديفيس إن الفن القائم على رمز غير القابل للفطريات على عتبة أن يصبح القوة المزعزعة التالية في سوق الفن، مضيفاً «دار كريستيز تفخر بكونها في طليعة هذه الحركة المبهجة».

ومن جهته، سلط «Beeple»، واسمه الحقيقي مايك وينكلمان، الضوء أيضاً على المزاد باعتباره علامة فارقة في تطوير الفن الرقمي.

واشتهر الفنان بتعاونه مع علامات تجارية مثل «أبل» و«سبيس إكس» و«نايكي»، فضلاً عن إنتاج صور مرئية للمشاهير منهم أريانا غراندي، وجاستن بيبر، ونيكي ميناج.

يعني استخدام تقنية رمز غير القابل للفطريات أنه لا يمكن تكرار الفن الرقمي وبالتالي يمكن تخصيص قيمة له. وسيحصل المشارك الفائز بالمزاد على ملف العمل الفني بتوقيع رقمي دائم يضمن قيمته، وفقاً لما ذكرته كريستيز.

ولفتت دار المزادات إلى أن سوقاً سريع النمو للفن الرقمي شهد بيع Beeple مؤخراً مجموعة من 20 عملاً مقابل 3.5 مليون دولار في مزاد.