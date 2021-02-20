شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري ينصح ربات البيوت باستبدال ملح الطعام بالليمون..لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر ربات البيوت باستبدال ملح الطعام بالليمون. وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”،لربات البيوت:اتخذي قراراً شجاعاً للحفاظ على صحة افراد أسرتك بتعويدهم تدريجيا على الاستغناء عن الملح واستبداله بالليمون. تجدر الإشارة إلى أن الإفراط في تناول ملح الطعام يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بالجسم، وتكوين الحصوات على الكلى.

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