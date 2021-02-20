شكرا لقرائتكم خبر عن تناول 6 أكواب من القهوة يوميا يسبب مشاكل فى القلب والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد باحثون من المركز الأسترالي للصحة الدقيقة بجامعة جنوب أستراليا أن استهلاك القهوة بكثافة على المدى الطويل يمكن أن يسبب مشاكل في القلب والأوعية الدموية، وأوضحت الدراسة أن استهلاك القهوة بكثافة على المدى الطويل 6أكواب أو أكثر في اليوم يمكن أن يزيد من عدد الدهون في الدم، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news فإن الأهم من ذلك، أن هذا الارتباط يعتمد على الجرعة، مما يعني أنه كلما زاد تناول القهوة، زاد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

وقال الباحثون: "هناك بالتأكيد الكثير من الجدل العلمي حول إيجابيات وسلبيات القهوة، ولكن في حين يبدو أننا نتجاوز الأمور القديمة، فمن الضروري أن نفهم تمامًا كيف يمكن لأحد المشروبات الأكثر استهلاكًا في العالم أن يؤثر على صحتنا".

وفى هذه الدراسة نظر الباحثون في الارتباطات الوراثية والمظاهر بين تناول القهوة وملامح شحوم البلازما الكوليسترول والدهون في الدم ووجدوا دليلًا سببيًا على أن استهلاك القهوة المعتاد يساهم في صورة ذهنية ضارة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأوضحوا أن المستويات العالية من الدهون في الدم هي عامل خطر معروف لأمراض القلب ، ومن المثير للاهتمام ، نظرًا لاحتواء حبوب البن على مركب قوي جدًا يرفع نسبة الكوليسترول (كافستول).

يتواجد الكافستول بشكل أساسي في المشروبات غير المفلترة ، مثل القهوة التركية واليونانية ، ولكنه موجود أيضًا في الإسبريسو ، وهو الأساس لمعظم أنواع القهوة المصنوعة بما في ذلك اللاتيه والكابتشينو. لا يوجد كافستول أو القليل جدًا في القهوة المفلترة والفورية ، لذا فيما يتعلق بالتأثيرات على الدهون ، فهذه خيارات قهوة جيدة.

وأكد الباحثون على ضرورة قيام الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو الذين يشعرون بالقلق من الإصابة بأمراض القلب أن يختاروا بعناية نوع القهوة التي يشربونها والأهم من ذلك ، أن ارتباط القهوة بالدهون يعتمد على الجرعة فكلما شربت قهوة غير مصفاة ، زادت نسبة الدهون في الدم ، مما يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب."

على الصعيد العالمي ، يتم استهلاك ما يقدر بنحو 3 مليارات فنجان من القهوة يوميًا، و أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول للوفاة على مستوى العالم ، حيث تودي بحياة ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص كل عام استخدمت الدراسة بيانات من 362،571 مشاركًا في البنك الحيوي في المملكة المتحدة ، تتراوح أعمارهم بين 37-73 عامًا.