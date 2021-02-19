ضعف الذاكرة قد يشير إلى أمراض معينة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

كشف البروفيسور أركادي فيرتكين، رئيس قسم العلاج وعلم الصيدلة السريرية والمساعدة الطبية السريعة، بجامعة موسكو لطب الأسنان، الأمراض التي يمكن أن تشير لها أعراض ضعف الذاكرة.

ويقول البروفيسور، “من المهم أن نفهم عند من تطورت لديه أعراض ضعف الذاكرة: عند طفل، أو شاب، أو مسن. فإذا ظهرت عن شخص مسن، فعليه استشارة الطبيب، بغض النظر إن كان قد أصيب بـ “كوفيد-19″ أم لا. لأن هذه أعراض خطيرة جدا”.

ويضيف موضحا، ضعف الذاكرة لدى كبار السن قد يكون بسبب الأمراض التالية:

– اضطراب الدورة الدموية في الدماغ

– مشكلات في الأوعية الدموية على خلفية ارتفاع مستوى ضغط الدم

– صدمة دماغية مخية

– مشكلات في القلب والأوعية الدموية تسبب اضطراب تغذية الدماغ

– أمراض مزمنة، من السكري إلى الزهايمر.

ويدعو البروفيسور، إلى ضرورة الانتباه، إلى أعراض مثل، تقلبات درجة حرارة الجسم، والتعب من دون سبب، التي كما النسيان، ترتبط بالإصابة بمرض “كوفيد-19”. ولكن هذه الأعراض قد تكون ناجمة عن الإصابة بأمراض أخرى. لذلك عند ظهورها يجب استشارة الطبيب، وذلك بحسب “نوفوستي”.