شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها داء السكري.. طبيب يوضح أسباب الشعور بالطعم المر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح طبيب الباطنية الدكتور فيصل الصفي أسباب الشعور بالطعم المر في الفم . وقال في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر” إن هذه الأسباب هي:- · جفاف الغدد اللعابية · الأدوية كالمضادات الحيوية · علاج السرطان الكيماوي · أمراض الأسنان واللثة · ارتجاع المرئ · فطريات اللسان · الانفلونزا والتهابات الحلق · التوتر والقلق · الأمراض التي تؤثر على الاعصاب كالسكري

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