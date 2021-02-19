تحذير هام جدا.. دواء لمرضى الربو والحساسية يقود للانتحار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكثر من عقدين ومرضى الحساسية والربو يتعاطون دواء يتضمن مادة تقود للانتحار، ورغم التحذيرات السابقة فإن الأصوات تعالت في 2021 لمنعه.

وحذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مرضى الربو والحساسية (التهاب الأنف التحسسي) من مادة "مونتيلوكاست"، التي منحتها الموافقة عام 1998 للاستخدام ضمن تركيب عقار موجود بالأسواق، واسم العلامة التجارية "Singulair".



مادة "مونتيلوكاست" تعالج بشكل أساسي مرضى الربو والحساسية، وتستخدم لمنع تضييق الشعب الهوائية الناتج عن ممارسة الرياضة (EIB)، الذي قد يسبب ضيقًا في التنفس أو سعالًا.

ما هو مونتيلوكاست؟







مونتيلوكاست حاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج الربو والحساسية. إنه دواء موصوف بإشراف طبي معتمد للوقاية من نوبات الربو ولعلاج طويل الأمد للربو لدى البالغين والأطفال بعمر سنة وما فوق.

تمت الموافقة عليه أيضًا للوقاية من الربو الناجم عن ممارسة الرياضة في المرضى الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق.

إضافة إلى ذلك، تمت الموافقة عليه للمساعدة في السيطرة على الأعراض الأنفية للحساسية الخارجية الموسمية لدى المرضى الذين تبلغ أعمارهم عامين فما فوق، والحساسية الداخلية على مدار العام في تلك الأشهر الستة وما فوق.

يعمل مونتيلوكاست على المساعدة في تحسين أعراض الربو والتهاب الأنف التحسسي عن طريق منع المواد في الجسم التي قد تسببها.

تمت الموافقة على مونتيلوكاست لأول مرة من قبل إدارة الأغذية والعقاقير في عام 1998، ويتم تسويقه تحت الاسم التجاري Singulair.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة لمونتيلوكاست عدوى الجهاز التنفسي العلوي، والحمى، والصداع، والتهاب الحلق، والسعال، وآلام المعدة، والإسهال، وآلام الأذن أو التهاب الأذن، والإنفلونزا، وسيلان الأنف، والتهاب الجيوب الأنفية.

آثار خطيرة





وكشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أن هذا الدواء يؤدي إلى تغيرات في السلوك أو الحالة المزاجية، ويشمل ذلك:

- التحريض بما في ذلك السلوك العدواني أو العداء

- مشاكل الانتباه

- أحلام سيئة

- كآبة

- الارتباك

- الشعور بالقلق

- الهلوسة (رؤية أو سماع أشياء غير موجودة بالفعل)

- التهيج

- مشاكل في الذاكرة

- أعراض الوسواس القهري

- الأرق

- المشي أثناء النوم

- تأتأة

- الأفكار والأفعال الانتحارية

- الهزة أو الاهتزاز

- مشكلة في النوم

- حركات العضلات غير المنضبط

تحذيرات متتالية





إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قالت إنها "تعمل على تعزيز التحذيرات الحالية بشأن السلوكيات الخطيرة والتغيرات المرتبطة بالمزاج باستخدام مونتيلوكاست (Singulair)، كون العديد من أخصائيي الرعاية الصحية والمرضى ليسوا على دراية بالمخاطر".

وأضافت: "نحن نتخذ هذا الإجراء بعد أن قادتنا مراجعة المعلومات المتاحة إلى إعادة تقييم فوائد ومخاطر استخدام مونتيلوكاست"، مشيرة إلى أن معلومات وصف هذه المادة تتضمن بالفعل تحذيرات حول الآثار الجانبية للصحة العقلية، بما في ذلك الأفكار والأفعال الانتحارية.

بدأت التحذيرات من أن الدواء قد يسبب الاكتئاب والعدوانية والانتحار في الظهور ضمن نشرة عقار Singulair في عام 2008، بعد عقد من طرح الدواء في السوق، لكن لم يتم الإعلان عن المخاطر بشكل عام.

أما إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فبدأت تقييم اتجاهات الإبلاغ لجميع الأحداث الضارة العصبية والنفسية المرتبطة باستخدام مونتيلوكاست المبلغ عنها في قاعدة بيانات نظام الإبلاغ عن الأحداث الضارة (FAERS) من تاريخ فبراير 1998 حتى مايو 2019، ووجدت زيادة في الإبلاغ عن الأحداث العصبية والنفسية.



وقالت: "أجرينا أيضًا تقييمًا مركزًا لحالات الانتحار المكتملة. تضمن تحليلنا فقط التقارير المقدمة إلى إدارة الغذاء والدواء، لذلك قد تكون هناك حالات إضافية لا نعلم بشأنها، وحددنا 82 حالة انتحار مكتمل مرتبطة بمونتيلوكاست، حيث أبلغ العديد عن ظهور أعراض عصبية نفسية مصاحبة قبل الحدث".

في سبتمبر عام 2019، عقدت الإدارة الأمريكية (FDA) اجتماعًا عامًا بعنوان "الأحداث العصبية والنفسية مع استخدام مونتيلوكاست في مرضى الأطفال"، وقدمت بيانات تظهر أكثر من 10000 من الأحداث العصبية والذهانية المنسوبة إلى عقار Singulair التي وصلتها.

وعبر خبراء الصحة، خلال الاجتماع، عن اعتقادهم أن آلاف التقارير لا تمثل سوى جزء بسيط من العدد الفعلي للمشاكل التي يعاني منها المرضى.

وطالبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الجهة المصنعة بإضافة تحذير إلى معلومات وصف المونتيلوكاست، ووصف هذه الآثار الجانبية الخطيرة للصحة العقلية.

كما طالبتها بالتوصية بضرورة استخدامها فقط لعلاج التهاب الأنف التحسسي في المرضى الذين لم يتم علاجهم بفعالية أو لا يستطيع تحمل أدوية الحساسية الأخرى.

الشركة المصنعة

شركة الأدوية Merck المصنعة للعقار خرجت عن صمتها، وقالت في بيان: "نحن لا نزال واثقين من فعالية وسلامة SINGULAIR (montelukast sodium)، وهو دواء تم وصفه لعشرات الملايين من المرضى المصابين بالربو والتهاب الأنف التحسسي منذ الموافقة عليه أكثر من 20 عاما".



ولم ترد الشركة على طلبات وسائل الإعلام للإجابة على أسئلة محددة، بما في ذلك ما إذا كانت درست آثار إيقاف العقار مقابل سحبه تدريجيا ممن الأسواق.



بدائل الدواء





إدارة الغذاء الأمريكية قالت إن مادة "مونتيلوكاست" تُتناول لعلاج التهاب الأنف التحسسي أو حمى القش فقط، "إذا كنت لا تستطيع تحمل أدوية أخرى أو أنها لا تعمل من أجلك".

وأضافت: "تتوفر العديد من أدوية الحساسية الأخرى الآمنة والفعالة على نطاق واسع، بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية بدون وصفة طبية، وتشمل الآتي:

- مضادات الهيستامين مثل لوراتادين (ألافيرت وكلاريتين)

- فيكسوفينادين (أليجرا)

- سيتريزين (زيرتيك)

- ليفوسيتريزين (زيزال)

- ديفينهيدرامين (بينادريل)

- بخاخات الأنف الستيرويدية مثل فلوتيكاسون (فلكونيناز)

- بوديسونيد (رينوكورت)