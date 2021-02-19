محمد بن زايد يستقبل الحريري.. ويؤكد دعم الإمارات لاستقرار لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري.

وجرى خلال اللقاء بحث جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى "جائحة كوفيد - 19 " وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



واطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من سعد الحريري على آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية خاصة ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته بنجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية وتتجاوز الخلافات وتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بلبنان، مؤكدا وقوف دولة الإمارات مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة والاستقرار والتنمية.

من جانبه، قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري التهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بنجاح "مسبار الأمل" في الوصول إلى كوكب المريخ.

وثمن الحريري مواقف دولة الإمارات المساندة للبنان على الدوام ودعمها له في مواجهة جائحة " كورونا " متمنيا للإمارات وشعبها السلامة من كل مكروه.