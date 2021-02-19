واشنطن: ملتزمون بالتصدي لداعش بالعراق وانسحاب "متأن" من أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد لويد أوستين، وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الجمعة، التزام بلاده بالتصدي لتنظيم "داعش" في العراق.

وأوضح أوستن في أول مؤتمر صحفي يعقده في مقر وزارة الدفاع "البنتاجون": "نجدد التزامنا بالتصدي لوجود تنظيم داعش الإرهابي في العراق".



وتابع "ورحب بتوسيع مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي "لن نقوم بأي خطوة متسرعة للانسحاب من أفغانستان ولن نسمح بأن تكون ملاذا للجماعات الإرهابية".

وفي وقت سابق اليوم، فتح البنتاجون الباب أمام احتمالية إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط، وبالتحديد إلى العراق.

ووفق شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، يأتي ذلك في إطار مهمة تدريب موسعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لدعم القوات العراقية وضمان عدم صعود تنظيم داعش مجددًا.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون، جيسيكا إل ماكنولتي، لشبكة "سي إن إن" في وقت سابق اليوم إن "الولايات المتحدة تشارك في عملية تشكيل القوة لبعثة الناتو في العراق، وستساهم بنصيبها في هذه المهمة الموسعة الهامة".

وفي تصريحات خلال اجتماع لـ"الناتو"، رحب أوستن الثلاثاء الماضي بالدور الموسع لبعثة الناتو في العراق، طبقًا لقراءة المناقشات التي قدمها البنتاجون، معربًا عن ثقته في أن العمل الذي جرى إتمامه حتى الآن مع الحكومة العراقية سيؤدي لمهمة مكتفية ذاتيا.

فيما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ في الاجتماع، إن تنظيم داعش الإرهابي فقد سيطرته على جميع الأراضي التي احتلها في العراق، وسوريا، ولكنه لا يزال نشطًا في شن الهجمات.