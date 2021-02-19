شكرا لقرائتكم خبر عن مضاد للفيروسات عن طريق الأنف يثبت فاعلية فى منع انتقال كورونا بين القوارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر باحثون في كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا البريطانية مضادا للفيروسات عن طريق الأنف يمنع من انتقال كورونا في القوارض، مما يشير إلى أن رذاذ الأنف قد يمنع أيضًا العدوى لدى الأشخاص المعرضين لفيروس كورونا الجديد، بما في ذلك المتغيرات الحديثة.

وأشار الباحثون، أن المركب الموجود في الرذاذ يسمى – ببتيد الشحمى - وهو مصمم لمنع فيروس كورونا الجديد من دخول المضيف الخلايا.

ووفقا للدراسة المنشورة اليوم في مجلة " Science"، الببتيد الشحمي المضاد للفيروسات غير مكلف، وله عمر افتراضي طويل، ولا يحتاج إلى تبريد، وهذه الميزات تجعله متميزًا عن الأساليب المضادة للفيروسات الأخرى قيد التطوير، بما في ذلك العديد من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.



مضاد فيروسات أنفى

يمكن أن يكون مركب الببتيد الأنفي الجديد مثاليًا لوقف انتشار كورونا، حيث يمكن أن يكون المركب القابل للنقل والمستقر أساسيًا بشكل خاص في المناطق الريفية وذات الدخل المنخفض والتي يصعب الوصول إليها.

ابتكر الفريق سابقًا ببتيدات شحمية مماثلة، لمنع إصابة الخلايا بالفيروسات الأخرى ، بما في ذلك فيروسات الحصبة ، ونظير الأنفلونزا، وفيروس نيبا.

عندما ظهر فيروس كورونا ، قام الباحثون بتكييف تصاميمهم مع فيروس كورونا الجديد، حيث تعمل الببتيدات الدهنية عن طريق منع الفيروس من الاندماج مع غشاء الخلية المضيفة، وهي خطوة ضرورية تستخدمها الفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا ، لإصابة الخلايا.

في التجارب، تم وضع الببتيد الدهني في أنف 6 قوارض، وتم دمج القوارض المعالجة مع اثنين من قوارض التحكم التي تلقت بخاخ أنف ملحي ونمس مصاب بفيروس كورونا.

بعد 24 ساعة من الاتصال المباشر المكثف بين القوارض، كشفت الاختبارات أن أيًا من القوارض المعالجة لم يصب بالفيروس من القوارض المصابة وأن حملها الفيروسي كان صفرًا تمامًا ، في حين كانت جميع حيوانات المقارنة مصابة بشدة.

الببتيدات الدهنية فعالة ضد المتغيرات

أيضا اختبر الفريق، الببتيد الدهني على الخلايا المصابة بمجموعة من متغيرات كورونا، بما في ذلك B.1.1.7 و B.1.351 " سلالة بريطانيا وجنوب أفريقيا"، ووجدوا أن المركب يمنع بروتين سبايك لجميع المتغيرات من الاندماج مع غشاء الخلية مثل بشكل فعال باعتبارها السلالة المهيمنة.

يقترح الفريق إمكانية استخدام هذه الببتيدات في أي موقف يتعرض فيه شخص غير مصاب ، سواء في المنزل أو المدرسة أو مكان الرعاية الصحية أو المجتمع.

يتم إعطاء مضادات الفيروسات بسهولة ، وبناءً على خبرة العلماء مع فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى ، ستكون الحماية فورية وتستمر لمدة 24 ساعة على الأقل.

ويأمل الفريق في تطبيق هذا النهج الوقائي للتجارب السريرية البشرية قريبًا ، بهدف نهائي يتمثل في نشر العلاج للمساعدة في احتواء الانتقال أثناء هذا الوباء ودعم التأهب للسلالات والأوبئة الناشئة في المستقبل.