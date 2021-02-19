ميركل: جائحة كورونا لن تنتهي إلا بعد تطعيم العالم بأكمله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن جائحة كورونا لن تنتهي إلا بعد تطعيم العالم بأكمله.

وأضافت بعد مؤتمر بالفيديو لقادة مجموعة الدول السبع الكبرى، الجمعة، أن ألمانيا والدول الغنية الأخرى قد تحتاج إلى إعطاء بعض مخزونها من اللقاحات للدول النامية بالإضافة إلى المال، لأن تطعيم العالم بأسره هو وحده الذي سينهي جائحة فيروس كورونا.



وقالت ميركل إنهم لم يناقشوا النسب المئوية المحددة لمخزون اللقاحات التي ينبغي إعطاؤها للدول الفقيرة.

لكنها قالت للصحفيين "شددت في مداخلتي على أن الوباء لن ينتهي حتى يتم تطعيم كل الناس في العالم".

وأكدت أن أزمة فيروس كورونا أظهرت حاجة ملحة لوجود تعددية عالمية.