ألمانيا تتعهّد بـ1,5 مليار يورو لتوفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهدت ألمانيا تقديم مبلغ 1,5 مليار يورو إضافي لتعزيز توفير اللقاحات لأفقر دول العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير المال الألماني اولاف شولز، الجمعة، في بيان بعد اجتماع مجموعة السبع: "نريد أن نكون واضحين اليوم نحن نؤازر أكثر الدول فقرا. ستوفر ألمانيا 1,5 مليار يورو إضافي لآلية كوفاكس ومنظمة الصحة العالمية وأطراف أخرى. اللقاحات هي السبيل الوحيد للخروج من الجائحة".

وجاء الإعلان في أعقاب اجتماع عبر الإنترنت لدول مجموعة السبع التي تعهّد قادتها خلاله بالتحرّك معا لضمان وصول اللقاحات إلى جميع سكان العالم.



وتعرّضت الدول الأغنى إلى انتقادات في الشهور الأخيرة لتخزينها جرعات لقاحات كوفيد على حساب الدول الأفقر، رغم تحذيرات خبراء الصحة من أن أنه لن يكون بإمكان اللقاحات إنهاء الوباء إلا إذا تمت مشاركتها حول العالم.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في وقت سابق الجمعة، أن التكتل سيضاعف مساهمته في برنامج "كوفاكس" العالمي للقاحات المضادة لكوفيد لتصل إلى مليار يورو.

وأفاد وزير التنمية الألماني غيرد مولر أن 0,5 في المئة فقط من عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 تمّت في دول العالم الأكثر فقرا.

وقال "لا يمكن إلا لحملة تلقيح عالمية بأن تمهّد الطريق أمام تجاوز الوباء. لا يمكن أن تفشل بسبب التمويل".