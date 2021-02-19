شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة المخمرة تحميك من الإصابة بالالتهابات الفيروسية منها كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب جائحة فيروس كورونا المستجد في إصابة ما يزيد عن 109 ملايين حالة إصابة وأكثر من 2.4 مليون حالة وفاة، ومع ذلك، لا توجد أدوية معتمدة أظهرت نشاطًا محددًا قويًا ضد الفيروس، مما يعيق السيطرة على تفشي المرض.

تستكشف دراسة جديدة دور البروبيوتيك في إدارة المرض، والتي يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة، نظرًا لظهور متغيرات جديدة من فيروس كورونا.

البروبيوتيك هي "كائنات حية دقيقة غير مسببة للأمراض توفر فوائد صحية مختلفة للمضيف البشري". وتشمل هذه البكتيريا الموجودة عادة في الأطعمة المخمرة، لأن هذه البكتيريا تعيد توازن الميكروبات في الأمعاء.

استعرضت الورقة الحالية، التي ظهرت على الإنترنت في مجلة Nutrition Research ، الأدلة على استخدام البروبيوتيك في الوقاية من الالتهابات الفيروسية، حيث توصلوا إلى قائمة تقريبية لسلالات الكائنات الحية المجهرية التي قد تساعد في منع العدوى، وتعزز وظيفة المناعة لتقليل تأثير الالتهابات الفيروسية ، وخاصة فيروس كورونا.



البروبيوتك

تأثيرات البروبيوتيك على الفيروس

يمكن أن ينتقل فيروس كورونا حتى في الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض ، أو خلال مراحل العدوى قبل ظهور الأعراض، قد يستمر هذا الأخير لمدة تصل إلى أسبوعين ، مما يعرض الآخرين لأحمال فيروسية ثقيلة وخطر كبير للإصابة.

قد تحبس البروبيوتيك الفيروس في عدوى الجهاز التنفسي، وكذلك تمنع ارتباط الفيروس بمستقبل الخلية المضيفة.

على سبيل المثال ، أظهر أحد نماذج الفئران أن البروبيوتيك عزز إزالة فيروس الأنفلونزا وتحييد إنتاج الأجسام المضادة، عبر الخلايا التائية، ونتيجة لذلك ، تم إزالة الفيروس من الرئتين ومواقع العدوى الأخرى.

وأظهرت دراسة أخرى أن معدلات الوفيات الناجمة عن الإنفلونزا انخفضت من 100٪ إلى 60٪ عند تناول البروبيوتيكات الحية والميتة ، على التوالي ، ومن 60٪ إلى 30٪ عند استخدام طريق الأنف، أظهر نفس الباحثين أيضًا الفعالية المحتملة لأنواع البروبيوتيك للحماية من العدوى الفيروسية.

التأثيرات الوقائية في حالات العدوى الفيروسية البشرية

في الدراسات البشرية، وجد أن البروبيوتيك تحمي من نزلات البرد والإنفلونزا بنسبة تزيد عن 50٪ ، مما يشير إلى أن البروبيوتيك آمنة وفعالة ضد التهابات الجهاز التنفسي.

ففي الرضع أيضًا، ارتبط تناول البروبيوتيك يوميًا منذ الولادة وحتى عام واحد بانخفاض خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي المتكررة بنسبة 28٪.

واستخلص الباحثين، انه قد تكمن فائدة هذه البروبيوتيك في فيروس كورون في قدرتها على تقليل خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي من خلال الارتباط بالفيروس أو بالسطح الظهاري نفسه، وهذا يمنع ارتباط الفيروس بمستقبلات الخلايا الظهارية

وقال الباحثون، إنه بمجرد التحقق من صحة هذه النتائج ، يمكن إدخال البروبيوتيك في الاستخدام السريري في إدارة فيروس كورونا.