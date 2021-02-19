شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوجه نصيحة مهمة للنساء الحوامل من مرضى السكري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه استشاري الغدد الصماء والسكري ناصر الجهني، نصيحة مهمة للمرأة الحامل المصابة بداء السكري وتأخذ جرعات من الإنسولين. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع”تويتر” إنه لابد أن يكون السكر الصائم أقل من 95 ملغم، وبعد الاكل بساعتين أقل من 120، والتراكمي اقل من 6.5٪ بشرط ما يكون فيه انخفاضات.

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