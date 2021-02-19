شكرا لقرائتكم فيديو من مصر.. تأخر دوره فأشعل النار بصاحب المخبز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت قرية شنراق التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية شمال مصر واقعة مأساوية. فقد فوجئ المارة بنجار يشعل النيران في صاحب مخبز وسط الشارع بسبب خلافات حول تأخير دوره في الطابور، ما أسفر عن إصابته بحروق في الوجه والأيدي ونقله إلى المستشفى للعلاج .

وتلقى مدير مباحث الغربية إخطارًا بنشوب مشاجرة أسفرت عن قيام أحد طرفيها بإشعال النيران في الآخر وسط ذهول المارة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وبمعاونة الأهالي تم ضبط "س. ع" نجار، وتسليمه للشرطة.

فيما نقل المصاب إلى مستشفى السنطة المركزي لإسعافه وتلقي العلاج.

وأثار هذا المشهد صدمة في المنطقة، وعلى مواقع التواصل بين المصريين.